Под ударом оказалась промышленность.

Экспорт редкоземельных продуктов из Китая, включая мощные магниты, которые стали камнем преткновения в отношениях с США, в мае упал до нового пятилетнего минимума. Ограничения Пекина затруднили поставки.

Издание Bloomberg пишет, что объем экспорта редкоземельных продуктов в мае упал на 61% по сравнению с предыдущим годом до 2117 тонн, что является самым низким показателем с февраля 2020 года. В этой категории продуктов, отличной от минералов и металлов, обычно преобладают магниты.

Китай производит около 90% постоянных редкоземельных магнитов и использует свое влияние на поставки для борьбы с разгорающейся торговой войной с США. Экспортный контроль, введенный 4 апреля, охватывал не только семь отдельных редкоземельных элементов, но и магниты, содержащие даже небольшие их количества.

Видео дня

В первом квартале 2025 года, до введения ограничений на экспорт, магниты составляли почти 90% группы редкоземельных продуктов.

Стоит отметить, что нехватка жизненно важных магнитов угрожает таким отраслям, как автомобилестроение, от США до Европы и Индии.

Дефицит редкоземельных металлов

Мировая торговля оказалась под угрозой из-за дефицита китайских редкоземельных металлов. Глобальные цепочки поставок оказались под угрозой из-за медленных темпов выдачи лицензий в Китае. Специалисты выразили обеспокоенность относительно того, что китайская бюрократияи не справится с количеством заявок.

Отмечается, что некоторые европейские заводы по производству автозапчастей приостановили работу, поскольку обеспокоены ограничениями на экспорт критически важных минералов из Китая.

Вас также могут заинтересовать новости: