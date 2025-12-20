Ключевой регулятор на ящиках для овощей позволяет контролировать уровень влажности.

Обычный холодильник предназначен для хранения продуктов в холоде и низкой влажности, чтобы предотвратить появление плесени. Однако он не всегда идеально подходит для всего, что вы там храните, пишет Real Simple.

"Некоторые свежие продукты, особенно овощи и фрукты, требуют большей влажности и более низкой температуры, чем в большом отделении, и именно здесь на помощь приходят ящики для овощей", - объяснила менеджер по продукции SMEG USA Маттиа Сала.

По словам экспертов, ящики для овощей позволяют создать пространство, которое адаптировано к тому, что там хранится.

"Ящики для овощей предназначены для регулирования влажности, создавая небольшой микроклимат, который замедляет процесс порчи продуктов. Ключевым элементом является вентиляционное отверстие на ящике. Закрытое отверстие означает высокую влажность, что хорошо для продуктов, которые быстро вянут. Открытое отверстие означает низкую влажность, что лучше для продуктов, которые выделяют этилен или требуют более сухой среды", - добавляет исполнительный вице-президент ZLINE Брит Анжелеско.

Как оптимизировать использование ящиков для овощей?

Ключевой регулятор на ящиках для овощей позволяет контролировать уровень влажности, переключая каждый ящик на низкую или высокую влажность. Поэтому сначала вам нужно отсортировать фрукты и овощи по уровню необходимой влажности.

Продукты с высокой влажностью

"Это в основном все, что легко вянет или высыхает", - отмечает Анжелеско.

Поэтому эти продукты следует хранить в ящике с закрытой вентиляционной решеткой:

листовые овощи;

брокколи;

цветная капуста;

морковь;

сельдерей;

зеленая фасоль.

Продукты, требующие низкой влажности

В таком случае речь идет о фруктах и овощах, которым полезен поток воздуха, особенно те, что выделяют этилен, который может очень быстро созревать другие фрукты и овощи.

"Эти продукты более склонны к гниению и выделяют этилен во время созревания, что в условиях повышенной влажности может привести к чрезмерному созреванию или слишком быстрому гниению продуктов в ящике",- подчеркивает Сала.

Поэтому для этих фруктов нужно держать вентиляционные отверстия ящика открытыми:

яблоки;

груши;

абрикосы;

авокадо;

персики;

сливы;

киви;

дыни;

ягоды.

Кроме того, даже в пределах одной категории некоторые виды продуктов не стоит хранить вместе, ведь вы мгновенно получите жидкую, вонючую кашу. К примеру, яблоки являются известными и мощными производителями этилена и могут быстро испортиться, что повлияет на морковь, зелень, авокадо или другие продукты.

"Лук и картофель не следует хранить вместе, поскольку они вызывают взаимное прорастание и размягчение", - предупреждает Анжелеско.

Другие советы экспертов

