Конечно, у вас не получится избавиться от заломов на коже, а вот попрощаться с грязью вы сможете.

Белые кроссовки требуют особого ухода. Они быстро загрязняются, и вернуть им прежнюю белизну довольно трудно.

Чтобы не покупать новую пару, а подарить любимой обуви новую жизнь, надо знать, как ее почистить. Конечно, у вас не получится избавиться от заломов на коже, а вот попрощаться с грязью вы сможете. Простым способом, как почистить белые кроссовки, поделился ресурс CNET.

Как правильно чистить белые кроссовки: что вам понадобится

Чтобы вернуть вашим белым кроссовкам идеальный вид, вам понадобится совсем немного материалов. Их довольно просто найти дома, поэтому бежать в магазин вам не придется.

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Итак, вам надо подготовить воду, кислородный отбеливатель, три миски и зубную пасту (по желанию). На кухне возьмите уксус или пищевую соду.

Также вам понадобится мягкое моющее средство или спецсредство для чистки обуви, губка (или чистая тряпка) и старая зубная щетка. В идеале – найти еще и меламиновую губку для чистки поверхностей.

Как почистить белую обувь: пошаговый план действий

Сначала снимите шнурки и любые детали с обуви. Отложите кроссовки в сторону, поскольку процесс "восстановления" вы начнете именно с отбеливания шнурков. Для этого смешайте 1/4 стакана кислородного отбеливателя с 3,5 л воды в большой миске. Положите в раствор шнурки и оставьте там на час.

Пока шнурки лежат в воде, переходим к следующему шагу. Сухой щеткой с мягкой щетиной или старой зубной щеткой аккуратно счистите грязь и мусор с боков и подошвы обуви. Лучше делать это сразу над мусорным ведром.

Если на обуви есть стойкие пятна, смешайте в миске белый уксус и воду или пищевую соду и воду в пропорции 1:1. Этот раствор надо нанести на внешнюю сторону обуви и осторожно прочистить пятна чистой щеткой или тряпкой.

Далее приступаем к мытью обуви. В третьей миске смешайте небольшое количество мягкого моющего средства с водой. Окуните в раствор чистую тряпку и осторожно протрите всю поверхность обуви, работая сверху к бокам, а затем к низу. Если на подошве все еще есть пятна, попробуйте почистить ее белой зубной пастой. Осторожно почистите загрязненные участки щеткой, после чего – протрите влажной тряпкой.

Удалите остатки средств и дайте обуви высохнуть на воздухе. Важно держать ее подальше от прямых солнечных лучей или источников тепла. Пока кроссовки сохнут, выньте шнурки из раствора с отбеливателем и промойте в холодной воде. Далее их нужно постирать – сделать это можно либо вручную, либо в машинке.

Мы уже на финишной прямой. Осталось лишь отбелить подошву. Лучше всего подойдут для резиновых подошв меламиновые губки (такие можно найти среди товаров для уборки). Удалите все оставшиеся пятна и потертости.

Когда шнурки и кроссовки высохнут, можете смело возвращать все "детали" на свои места. Ваши кроссовки снова белые и выглядят почти как новые.

Как быстро убрать неприятный запах из обуви

Ранее УНИАН рассказывал, как за 1 ночь избавиться от неприятного запаха из обуви. Поможет в этом копеечный лайфхак.

Кожура цитрусовых – один из лучших помощников в этом вопросе. Когда съедите мандарин, измельчите кожуру и засыпьте ее внутрь обуви. Застегните ее и оставьте на ночь. Утром не забудьте выбросить кожуру и вы удивитесь, как быстро исчез неприятный запах.

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