Почему на терке есть сторона с шипами и как ее использовать: эксперты раскрыли назначение

Ее можно использовать по-разному.

В большинстве кухонь есть классическая четырехсторонняя терка для сыра. Все понимают, когда нужно использовать сторону с большими отверстиями, а когда - с меньшими. Однако есть поверхность, покрытая острыми шипами, и непонятно, для чего она вообще предназначена. В то же время издание Gyerekszoba ответило на этот распространенный вопрос.

Для чего нужна сторона терки с шипами?

Особенность этой терки заключается в том, что она не просто натирает ингредиенты, а почти растирает их в кашу. Она создает такую нежную текстуру, которой невозможно достичь с помощью другой поверхности терки.

Как правильно ею пользоваться:

Для твердых сыров: в случае с пармезаном вы получите очень нежный сыр, почти порошкообразной консистенции.

Чеснок, имбирь, лук: из них получается шелковистая масса, которая идеально подходит для соусов и дипов.

Цедра цитрусовых: вы можете легко натереть цедру лимона или апельсина.

Цельные специи: вы можете быстро измельчить орех мускатного ореха до мелкой консистенции.

Шоколад: идеально подходит для украшения десертов, ведь образует тонкие и мягкие стружки.

Сухой хлеб: из него можно быстро приготовить панировочные сухари, если у вас нет мельницы.

В свою очередь, некоторые люди используют такую терку в быту, например, для натирания мыла.

