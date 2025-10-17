Только на днях Apple представила обновленные MacBook Pro, iPad Pro и Vision Pro на чипе M5, но на этом анонсы компании не заканчиваются. Как пишет Bloomberg, до конца года компания выпустит еще как минимум три новых девайса.
Об этих гаджетах расскажут в формате пресс-релиза, без презентации:
- HomePod Mini. Ожидается более мощный чип, вероятно, S9 или новее, улучшенное качество звука, поумневшая Siri на базе Apple Intelligence, а также собственный чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7.
- Apple TV. Новая приставка может перейти на процессор A17 Pro, который будет поддерживать обновленную версию Siri на базе Apple Intelligence. Еще ходят слухи о появлении встроенной камеры для FaceTime.
- AirTag 2. Смарт-метка вышла весной 2021 года и с тех пор ни разу не обновлялась. Главным нововведением в новом поколении станет увеличенный диапазон поиска.
Как пишет Bloomberg, запасы HomePod mini и Apple TV начинают сокращаться в магазинах Apple Store по всему миру, как это часто случается в преддверии выхода новых моделей. Так что представить новинки могут в ближайшие дни.
Известный техноблогер MKBHD назвал базовый iPhone 17 лучшим телефоном Apple "за долгие годы" и чуть ли не идеальным смартфоном за свои деньги.
Меж тем инсайдеры уже знают, каким будет iPhone 18 Pro. Слухи почти за год до выхода смартфона указывают, что под корпусом и по части камер нас ждут серьезные обновления.