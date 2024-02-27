Языковед посоветовал во время речи пользоваться колоритными украинскими глаголами.

Самый известный учитель Украины - языковед и автор учебников по украинскому языку Александр Авраменко назвал значение колоритных украинских слов, которые являются сокровищем, доставшимся нашему народу от предков.

Речь идет о двух глаголах - "цмулити" и "гайнувати". О значении этих слов эксперт рассказал в эфире программы "Сніданок з 1+1". "Сегодня обогатим свой словарь колоритными словами, обозначающими различные действия", - сказал педагог.

Авраменко поделился, что "гайнувати" - это тратить напрасно, а глагол "цмулити" означает что-то пить с наслаждением. "Запомните эти слова и употребляйте в своей речи, поскольку это сокровище, которое передали нам наши предки", - посоветовал он.

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Напомним, ранее Александр Авраменко "разгромил" некоторые стереотипы, которые существуют в нашем языке.

Эксперт отметил, что украинцы иногда избегают слов, которые похожи на русские, и считают их чужими. В частности, многие не знают, правильно сказать "вибирати" или "обирати". Языковед подчеркнул, что эти слова являются синонимами. Педагог подчеркнул, что украинских слов, похожих на русские, не стоит избегать.

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