Что делать, если авокадо быстро темнеет: два ингредиента, которые продлят его срок хранения

Секрет заключается в том, чтобы свести к минимуму контакт с кислородом.

Авокадо - это универсальный, вкусный и питательный фрукт, однако он очень чувствителен, ведь после нарезки быстро темнеет. Однако издание Futura рассказало, как сохранить авокадо свежим и предотвратить потемнение, чтобы вы могли насладиться им позже.

Почему авокадо темнеет?

"Авокадо темнеет, когда его мякоть вступает в контакт с кислородом", - объяснила Трейси Вайнтрауб, шеф-повар и основательница Gracefully Fed.

Если объяснять научно, то авокадо содержит фенолы и полифенолоксидазу (фермент), из-за чего и темнеет.

Видео дня

"Ферменты - это белки, запускающие химические реакции. В авокадо полифенолоксидаза реагирует с фенолами под воздействием кислорода, изменяя их химическую структуру. Эта реакция образует меланин - коричнево-черный пигмент, который также содержится в организме человека. Результат? Ярко-зеленое авокадо становится коричневым", - подчеркивают в материале.

Как предотвратить потемнение авокадо?

Секрет заключается в том, чтобы свести к минимуму контакт с кислородом.

Лимонный или лаймовый сок

Попробуйте нанести немного свежего лимонного или лаймового сока на срез авокадо. Кислотность сока замедляет активность полифенолоксидазы, помогая предотвратить потемнение.

Оливковое масло

Также можно смазать мякоть авокадо оливковым маслом, что создаст "маслянистый барьер" между фруктом и воздухом, предотвращая процесс потемнения.

Герметичный контейнер

После добавления оливкового масла или лимонного сока положите авокадо в герметичный контейнер и храните его в холодильнике. Такой дополнительный шаг помогает изолировать плод от кислорода, а более низкая температура еще больше замедляет химические реакции.

Однако разрезанные авокадо в основном хранятся в холодильнике всего 3-4 дня, поэтому постарайтесь съесть их в течение этого времени.

Косточка здесь ни при чем

Вы, возможно, слышали, что оставление косточки в авокадо помогает предотвратить потемнение, однако, к сожалению, это миф. Косточка не защищает мякоть от кислорода, поэтому для сохранения авокадо лучше воспользоваться одним из приведенных выше способов.

Другие советы экспертов

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить идеальный запеченный картофель. Отмечается, что понимание оптимальной температуры запекания поможет вам каждый раз получать одинаково вкусные результаты.

Также диетологи объяснили, что пить перед сном, чтобы не повышать уровень сахара в крови. В частности, исследования показывают, что определенные травяные чаи, такие как ромашковый и с корицей, могут действовать несколькими разными способами.

Вас также могут заинтересовать новости: