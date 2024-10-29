В некоторых домах, построенных в эпоху Советского Союза, даже сейчас на полу можно увидеть именно паркет.

Мало кто задумывается о том, почему строители клали именно его, но многих людей, живущих в таких квартирах, интересует, как обновить паркет в домашних условиях. УНИАН готов ответить на оба вопроса.

Почему раньше стелили паркет

Деревянные доски в строительстве стали использовать задолго до советских времен - еще в XVI веке появился "косещатый пол" - тот, на который укладывали дубовые клепки в форме "елочки". Паркетная доска появилась в Российской империи после очередного путешествия Петра I за границу, а отечественные мастера быстро освоили новую технику. Правда, на тот момент, паркет на полу можно было увидеть только в домах правителей и аристократии.

С приходом Советской власти возникла необходимость быстрого строительства большого количества жилья для жителей городов, численность которых росла в геометрической прогрессии. Конечно, в Союзе был и совсем дешевый материал - линолеум - но его производство не было налажено достаточно хорошо, а вот паркетных фабрик было предостаточно - около 80 штук еще до революции.

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Для того чтобы понимать логику решения правительства, стоит учитывать, какой паркет был в СССР - ни о каких дубовых клепках речи не шло. Как правило, покрытие делали из производственных отходов, что удешевляло производство и ускоряло процесс в несколько раз. Жители квартир с такими полами говорили, что качество паркета оставляло желать лучшего, но если его отциклевать и покрыть лаком, можно было жить десятилетиями.

Интересно, что паркетная доска была далеко не во всех квартирах - жители регионов страны, находившиеся далеко от производственных мощностей, могли быть совсем лишены права испробовать "новшество". В их случае полы укладывали деревянными досками или стелили линолеум прямо на бетон.

Как обновить паркет в домашних условиях

Даже самый качественный и дорогой паркет нуждается в обновлении, а если речь идет о паркетной доске времен СССР, то и вовсе. Можно ли реставрировать старый паркет? Конечно, это получится сделать и своими руками, если подойти к процессу серьезно. Восстановление необходимо, если на полу появились трещины и царапины, расшатались доски, случился потоп в квартире, покрытие утратило привлекательный вид, а также если невыносимо скрипит паркет - что делать в таком случае, рассказываем далее.

Как отреставрировать потертости на паркете пошагово:

срезать верхний слой древесины инструментом "циклей";

заполнить глубокие трещины и пустоты шпатлевкой;

отшлифовать наждачкой;

покрыть лаком.

Если вы хотите сэкономить на услугах профессиональных строителей и считаете, что реставрация паркета возможна силами родных и близких, то имеете право сделать всё сами, только не нарушайте последовательность действий. Кстати, лак для паркета не обязательно брать тон в тон - после такой шлифовки у вас получится изменить оттенок пола на более темный или светлый.

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