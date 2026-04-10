5 простых способов опыления растений, если нет пчел

Садоводы рассказали, как самостоятельно можно опылить ваши растения.

Опылители в садах – болезненная тема последних лет. Некоторые садоводы даже высаживают цветы, которые привлекают пчел и бабочек. Но что происходит, когда нет опылителей? Например, когда вы выращиваете растение в помещении или теплице.

Как пишет Southern Living, некоторые растения могут самоопыляться. Но это касается не всех. Альтернатива пчелам существует – и это вы сами.

Как опылять дома с помощью кисти

В доме нет насекомых, которые бы жужжали и переносили пыльцу с одного цветка на другой. Но есть простой способ убедиться, что ваш домашний сад опылен и готов к обильному цветению цветов и плодов.

Видео дня

"Все, что вам нужно для опыления растений в помещении, – это небольшая кисточка или ватная палочка", – пояснила Ванесса Минтон, автор книги "Как выращивать лекарственные травы".

Она говорит, что инструментом для опыления нужно осторожно потереть внутри мужского цветка комнатного растения. А затем потрите собранной пыльцой аппликатор о женский цветок. Она говорит, что концом кисточки нужно осторожно пошевелить внутри цветка, чтобы стимулировать правильное опыление.

Комнатные растения следует опылять раз в неделю, чтобы поддерживать здоровый урожай, говорит Аманда Уэбб, главный садовник фермы и заповедника Винди Хилл. Она часто перекрестно опыляет растения одного сорта, чтобы поощрять здоровое разнообразие.

После опыления обязательно тщательно вымойте кисточку, чтобы избежать перекрестного опыления между растениями.

Другие способы

Если вы выращиваете такие растения, как помидоры или перец, в помещении, то можете использовать невероятно простой метод их опыления. Эти растения имеют как мужские, так и женские части в одном цветке, и Вебб объясняет, что все, что вам нужно сделать, это осторожно встряхнуть их, чтобы высвободить пыльцу. Это перемещает пыльцу по растению, увеличивая вероятность опыления женских частей цветка.

У некоторых растений опыление происходит с помощью ветра. Обычно это более крупные растения, такие как деревья, но помидоры, перец и клубника также способны к опылению с помощью ветра. Вебб говорит: "Установка вентиляторов в вашем помещении для выращивания – это простой метод опыления растений. Однако он менее точен, чем другие ручные методы".

Когда пчелы жужжат, перелетая от растения к растению, именно вибрация их грудных мышц заставляет растение выделять пыльцу. Используя электрическую зубную щетку, эту едва заметную вибрацию можно воспроизвести на ваших комнатных растениях, стимулируя опыление.

У растений, имеющих мужские и женские цветы, можно сорвать мужской цветок, отклеить лепестки, чтобы обнажить тычинки, и потереть тычинками женские цветки, чтобы начать процесс образования плодов. Вебб отмечает, что мужские цветы часто открываются утром.

Какие растения можно выращивать в помещении

Напомним, что клубнику можно легко выращивать в помещении. Нужно выбрать правильные сорта ягод, среди тех типов клубники, которые могут давать урожай в любой сезон. В таких условиях получить ягоды можно даже зимой.

Также дома может расти острый перец. Нужен большой горшок, правильная почва. Вероятно, растение придется досвечивать специальной лампой.

В помещении, например, на просторной и светлой лоджии, могут расти и давать урожай некоторые виды деревьев. Преимущественно это тропические растения – карликовый гранат, инжир, мандарины и т. д. Контейнеры для выращивания деревьев должны вмещать до 35 литров почвы.

