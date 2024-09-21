В частности анатомические особенности тела помогают котам протискиваться сквозь узкие отверстия.

Коты являются очень гибкими животными, они могут пролезть в маленькие щели, что часто удивляет людей. Исследователи рассказали, как котам удается это делать, передает Live Science.

Ключом к способности этих животных "протекать" сквозь крошечные щели, как жидкость, является их уникальное строение плечевого пояса. В Национальном центре биотехнологической информации (NCBI) отметили, что у человека плечевой пояс состоит из лопаток и ключиц. В частности лопатки и ключицы соединены между собой, поэтому образованный плечевой пояс обеспечивает жесткую поддержку мышц рук.

В то же время лопатки кошек прикреплены к остальному телу только мышцами, а не костями, отметили в клинике кошек в Кейтонсвилле, что в штате Мэриленд. По словам председателя Международного общества кошачьей медицины в Великобритании Натали Даугрей, то же самое касается и кошачьих ключиц. Более того, кошачьи ключицы намного меньше по сравнению с остальным телом кота, чем человеческие ключицы относительно остального нашего тела.

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Поэтому эти анатомические особенности помогают котам протискиваться сквозь узкие отверстия.

"Способность помещаться в небольшом пространстве является эволюционным преимуществом при охоте на мелкую добычу, такую как мыши, а также для укрытия и побега от потенциальных хищников", - объяснила Даугрей.

Также протискиваться сквозь пространство котам помогают их усы.

"Основа каждого уса наполнена нервными окончаниями, что обеспечивает котов высокочувствительной навигационной системой, которая передает большое количество информации об их окружении. Это включает в себя оценку размера небольших пространств перед тем, как попытаться протиснуться сквозь них", - отметила Даугрей.

По словам эксперта, кошки любят протискиваться через крошечные отверстия, когда испытывают стресс, ведь это помогает им чувствовать себя более защищенными и безопасными.

"Коты также выбирают небольшие пространства для уединения, когда им нужно немного отдохнуть от окружающей среды. Старайтесь не беспокоить котов в небольших помещениях, если только вы не боитесь, что они могут быть травмированы или нездоровы", - посоветовала Даугрей.

Другие интересные факты о котах

Ранее эксперты рассказали, нравится ли котам музыка. Исследования показали, что определенные типы музыки снижают стресс у кошек (классика), а некоторые повышают его (тяжелый металл). Поэтому можно сказать, что классическая музыка заставляет кошек чувствовать себя счастливее.

Также стало известно, почему коты так любят прыгать и насколько высоко им это удается сделать. По словам экспертов, эти животные могут прыгать до более 2 метров в высоту.

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