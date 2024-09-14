Однако не все коты могут прыгать очень высоко.

Коты обычно любят лежать и наслаждаться своей беззаботной жизнью, однако иногда они могут прыгать так высоко, что это поражает многих людей. Как оказалось, эти животные могут прыгать до более 2 метров в высоту. Эксперт для издания Daily Paws рассказала, как они это делают.

Специалист по научным коммуникациям в компании Basepaws Ровин К. Роуз отметила, что все домашние коты произошли от североафриканского или ближневосточного дикого кота, который жил на деревьях.

"Этим диким котам нужно было уметь быстро запрыгивать на высокие насесты для безопасности, наблюдения и отдыха. Им также требовалась способность прыгать, крутиться и поворачиваться - как для преследования добычи, так и для уклонения от хищников. Современные домашние кошки сохранили многие анатомические особенности своих диких предков", - объяснила она. Видео дня

Как далеко и высоко могут прыгать коты?

В Daily Paws отметили, что здоровая взрослая кошка может прыгнуть на расстояние, которое примерно в пять-шесть раз превышает длину ее тела - около 2,4 метра по вертикали и почти на такое же расстояние по горизонтали.

"Рекордсменом Книги рекордов Гиннеса по самому длинному прыжку среди котов является кот-воин Вафелька, красавец-смокинг, который может прыгнуть на 7 футов (2,1 метра - УНИАН). Поэтому если вы думаете, что пакетик с кошачьими лакомствами надежно лежит в холодильнике, то однажды, зайдя на кухню, вы можете увидеть, как ваш кот лакомится шведским столом", - отметили в материале.

Конечно, эта способность к прыжкам может отличаться у котов, которые имеют короткие лапы. Однако Роуз назвала породы кошек, которые известны своей прыгучестью:

абиссинская;

восточная короткошерстная;

саванная кошка;

сибирская.

Почему кошки любят прыгать?

Обычно большинство кошек прыгают высоко, чтобы найти лучшее место для сидения. Они залезают на прилавки, шторы и даже елки, чтобы найти его. По словам Роуз, это часть естественного инстинкта современных котят, который передали им их предки - дикие коты.

"[Коты прыгают ради] ощущения безопасности, возможности получить хорошую смотровую площадку или даже просто из любопытства к окружающей среде", - подчеркивает она.

Поэтому эксперт призвала любителей кошек обеспечить домашних любимцев безопасными способами добраться до высоких мест и комфортно отдохнуть на них.

"Это может быть кошачье дерево, на которое они могут залезть с различными уровнями сидений, сиденья на подоконнике или даже "уютная" полка, устойчивая и безопасная для кошек", - добавляет Роуз.

Другие интересные факты о котах

Ранее УНИАН рассказывал, почему коты постоянно спят. По словам экспертов, одной из причин того, что животное много спит днем, может быть то, что ночью он охотится на воображаемых мышей.

Также стало известно, почему коты не любят, когда двери закрыты. Эксперты говорят, что частично это связано с тем, что коты являются любознательными и боятся что-то пропустить. Известно, что коты от природы являются любознательными существами, поэтому им нравится следить за всем, что происходит на их территории, к которой они принадлежат.

Вас также могут заинтересовать новости: