Даже если кошка не реагирует определенные песни, вы можете обнаружить, что правильные звуки успокаивают вашего питомца.

Кошки могут испытывать беспокойство из-за болезни, пребывания в новом доме или из-за разлуки с любимыми людьми. Об этом пишет DailyPaws.

Каждый хозяин хотел бы успокоить эти пушистые комочки, например, разрешить спать у себя на голове или включить плейлист, когда человека нет дома. Но любят ли кошки музыку? Это зависит от обстоятельств.

Какую музыку любят кошки?

"Хотя у нас нет способа определить, действительно ли кошкам "нравится" музыка, исследования показали, что определенные типы музыки снижают стресс у кошек (классика), а некоторые повышают его (тяжелый металл). Таким образом, мы можем сказать, что классическая музыка… заставляет кошек чувствовать себя счастливее", - об этом рассказала Саманта Белл, эксперт по поведению кошек в Best Friends Animal Society.

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Некоторые музыковеды еще больше изучают эту концепцию. Например, композитор Дэвид Тейе создал "Музыку для кошек", серию "специфических для кошек подборок", включающую классическую музыкальную основу с добавлением слоя приятных, знакомых кошачьим звуков, таких как мурлыканье и сосание, для расслабления. Другие треки включают в себя немного птичьего щебетания, жужжащих звуков, которые могут помочь взбодрить даже самую расслабленную кошку.

Как пишет издание, для человеческого уха такой саундтрек может показаться не таким уж изысканным, но, по-видимому, кошки знают разницу.

В 2015 году результаты независимого исследования показали, что "кошки проявили значительное предпочтение и интерес к музыке, соответствующей их виду". В 2019 году другое исследование, проведенное Школой ветеринарной медицины Университета штата Луизиана, пришло к выводу, что "музыка, специфичная для кошек, может принести пользу кошкам, снижая уровень стресса и повышая качество ухода в ветеринарных клиниках".

Как музыка может помочь кошке?

Один из способов определить, нравится ли вашей кошке музыка и как она на нее реагирует, — включить классические треки, чтобы настроить ее на предстоящее занятие. Например, включите яркую и бодрую классическую музыку, когда наступает время игр или когда вы смотрите на птиц из окна. Позже, перед тем как устроиться вечером, включите медленные, нежные классические мелодии.

Помимо "Музыки для кошек" на сервисе Spotify есть плейлист для кошек под названием Mellow Meowsic. Другая организация, Relax My Cat, также разрабатывает различные плейлисты кошачьей музыки. Некоторые из них предназначены для кошек с тревогой, другие — для котят или для создания более спокойной атмосферы во время грозы.

Кто знает? Кошачья музыка может стать еще одним важным средством общения, которым можно поделиться с вашим милым и чувствительным котиком.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, почему коты любят коробки.

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