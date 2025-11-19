Важны не слова, а поступки.

Кошки, как и все животные, определённо могут расстраиваться и обижаться. Можно ли просить у них прощения, и как это лучше сделать, чтобы ваша пушистая любимица "оттаяла", - рассказывает портал Kinship.

Почему кошки вообще обижаются?

"Кошки могут расстраиваться из-за самых разных вещей", — говорит Джои Лусварди, консультант по поведению кошек. "К распространённым причинам относятся: неожиданные шумы, изменения в расписании, а также попытки взять их на руки или погладить, когда они этого не хотят. Они также могут расстраиваться, когда чувствуют себя в ловушке или загнанными в угол".

Дженнифер Ван де Кифт, эксперт по поведению кошек, говорит, что несоциализированные кошки особенно не любят гостей.

"Другие триггеры: пропуск игрового сеанса, опоздание к кормлению, недостаточное внимание, пробуждение спящих, чрезмерное внимание, перенасыщение обоняния свечами, лампами и благовониями, недоедание, недостаточная уборка лотка. Они также не любят, когда их оставляют одних надолго", - говорит она.

Как понять, что кошка обижена?

Часто существуют предупреждающие признаки: виляние хвостом, прижатые уши, напряжённая поза или замирание на месте.

Если кошка прячется от вас — это ещё один признак. Как и нежелание подходить к вам за вниманием или, наоборот, постоянное требование внимания, потому что ее потребности не удовлетворяются.

Как извиняться перед кошкой

Прежде всего, нужно уважать ее личное пространство. Не стоит сразу бросаться на попытки исправить ситуацию объятиями, поцелуями и словами раскаяния - пусть они сами идут на контакт.

Затем вам нужно убедиться, что физические и эмоциональные потребности вашей кошки удовлетворяются. Ван де Кифт советует сделать это следующим образом: перейти на более мелкие, но частые кормления; увеличить частоту и постоянство игр; создать для кошки привлекательные места для отдыха и укрытия в доме; и чистить её лоток.

Лусварди также советует делать всё возможное, чтобы сделать провоцирующие ситуации для вашей кошки менее стрессовыми. Например, вы можете сделать стрижку когтей менее пугающей, угощая кошку лакомствами, сохраняя спокойствие и давая ей перерывы между процедурами. Вы можете облегчить ей доступ к переноске, вынеся её за пару дней до поездки, чтобы она могла её осмотреть.

"В целом, вам нужно научиться работать вместе с кошкой, а не против неё", — говорит она.

Как предотвратить будущие проблемы?

Уважайте физические границы кошки, позволяя ей инициировать контакт. Обращайте внимание на её язык тела и адекватно реагируйте на ранние сигналы стресса. Создайте предсказуемый распорядок дня, связанный с едой, отдыхом, играми и лаской. Сократите количество раздражителей в доме: шумы, запахи, гостей и т. д. Для тревожных или спасённых кошек: постройте дополнительные укрытия и обязательно предусмотрите возможность выбора и распорядок дня кошки. В доме с несколькими кошками: убедитесь, что ресурсов достаточно и они правильно распределены.

