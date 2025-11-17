Регулярные физические упражнения — важная часть здорового образа жизни кошек, помогающая поддерживать их физическую и психическую форму и общее благополучие.

Кошкам, как и людям, тоже нужны физические упражнения, и малоподвижный образ жизни может негативно сказаться на их физическом и психическом здоровье. Портал thesprucepets.com объясняет, какое количество физической активности нужно кошкам, и как обеспечить вашей хвостатой питомице больше движения.

Сколько упражнений нужно кошкам?

У большинства котят высокий уровень энергии, и им нужно двигаться по часу или больше каждый день. Взрослым кошкам обычно требуется около 30 минут физических упражнений в день, чтобы оставаться здоровыми и счастливыми. Однако эти два показателя могут варьироваться в зависимости от возраста, породы, образа жизни и индивидуальных особенностей кошки. Некоторым кошкам достаточно коротких всплесков активности, в то время как другим может потребоваться более интенсивная игра или структурированные тренировки.

Почему кошкам важно двигаться?

Ветеринары отмечают, что регулярные физические упражнения — важная часть здорового образа жизни для кошек, помогающая поддерживать их физическую и психическую форму и общее благополучие.

Физическая польза

Регулярные физические упражнения помогают кошкам сжигать калории и поддерживать здоровый вес. Эксперты утверждают, что это может помочь предотвратить ожирение и снизить риск сопутствующих проблем со здоровьем, таких как диабет и артрит. Кроме того, исследования показывают, что физические упражнения помогают поддерживать и наращивать мышечный тонус и силу у кошек. Это может быть особенно важно для пожилых кошек, которые могут быть более склонны к потере мышечной массы и слабости.

Польза для психики

Физические упражнения стимулируют умственную деятельность кошек и помогают предотвратить скуку, тревогу и депрессию, которые могут привести к деструктивному поведению и другим поведенческим проблемам. Регулярные игры и активность помогут снизить стресс и тревожность, предотвратить проблемы с поведением и стимулировать социальное взаимодействие с людьми и другими домашними животными.

Как тренировать кошку

Некоторые кошки проводят время, играя самостоятельно, в то время как другие чаще играют, когда человек проявляет инициативу. Кошки, как правило, наиболее активны в сумерках и на рассвете, поэтому это отличное время для игр с вашим котом.

Среди идей, которые подтолкнут кошку к физической активности - интерактивные игрушки (пищевые пазлы, мышки с кошачьей мятой или мячики), игрушки-палочки с привязанной "добычей", деревья для кошек, когтеточки (это своего рода кошачья йога), колёса для пробежки.

Другие домашние животные также могут быть подходящими товарищами по играм для вашей кошки, если будут с ней ладить.

Как понять, что кошка получает недостаточно физической активности?

У такой кошки могут развиться проблемы с поведением, включая деструктивное жевание, царапание и мочеиспускание вне лотка. Кошки также могут набирать вес или терять мышечную массу.

Что делать, если кошка не хочет играть?

Некоторые кошки просто мало играют, и это нормально. Однако, если ваша кошка не реагирует на игру, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром. Кошки отлично скрывают боль, и артрит у них очень распространен.

