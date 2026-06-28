Два натуральных ингредиента помогут избавиться от мух в доме: простой лайфхак

Сочетание ароматов этих ингредиентов может сбить насекомых с толку.

Летом достаточно открыть окно на несколько минут или пообедать на террасе, и в дом сразу слетаются мухи. Они не только раздражают шумом и своим присутствием, но и могут переносить инфекции. Однако существует старый домашний способ, который может помочь избавиться от этих насекомых. Для этого нужны всего два ингредиента, которые можно найти чуть ли не на каждой кухне, пишет nlc.hu.

Секрет борьбы с мухами заключается в использовании лимона и гвоздики. Способ очень прост: разрежьте лимон пополам и воткните в мякоть 6–12 целых гвоздик. После этого положите его на обеденный стол, кухонную поверхность или вынесите на террасу.

Мухи, скорее всего, будут обходить такое место стороной, а для людей аромат будет приятным, поэтому при необходимости можно использовать несколько таких "натуральных отпугивателей" одновременно.

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По словам экспертов, лимонен, выделяемый из цедры лимона, и эвгенол, содержащийся в гвоздике, вместе образуют интенсивный аромат. Он может нарушать ориентацию мух, из-за чего они менее охотно остаются поблизости. Поэтому эти насекомые, как правило, избегают мест, где чувствуют такую ароматическую смесь.

Универсальность метода

Применять лимон с гвоздикой можно как в помещении, так и во время приема пищи на террасе или в саду. Если вы едите на открытом воздухе, стоит разместить несколько половинок лимона в разных частях стола, особенно возле блюд.

В то же время важно учитывать, что лимон не сохраняет свои свойства бесконечно. Уже через несколько дней он высыхает или начинает портиться и перестает отпугивать насекомых. В таком случае его следует заменить на свежий.

Не панацея, но может помочь

Хотя сочетание лимона и гвоздики часто рекомендуют как естественный способ отпугивания мух, надежных научных подтверждений его эффективности немного. Известно, что эвгенол из гвоздики действительно может отпугивать насекомых, но лучше всего он действует в виде концентрированных эфирных масел, а не при обычном кухонном использовании.

Поэтому этот метод стоит воспринимать как простой дополнительный лайфхак, а не полноценную защиту. Зато основные правила остаются неизменными: чистота в доме, своевременный вынос мусора, накрытая еда и москитные сетки на окнах.

Подробнее о борьбе с мухами

Ранее УНИАН писал о трюке против мух, который мясники используют уже много лет. Речь шла о прозрачных пакетах с водой, которые подвешивают над дверями магазинов, мясных лавок или кафе.

Также эксперты назвали 10 растений, которые стоит выращивать в саду, поскольку их запах особенно не нравится мухам.

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