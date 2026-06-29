От назойливых мух можно избавиться раз и навсегда: что нужно сделать

Универсального средства для борьбы с мухами не существует, но можно предпринять некоторые базовые меры, чтобы ограничить их доступ к помещению.

Назойливое жужжание мух является одним из главных минусов лета. Помимо неприятного звука они могут переносить возбудителей, вызывающих различные заболевания. Однако есть несколько способов, как избавиться от них, пишет Southern Living.

Отмечается, что универсального средства для борьбы с мухами не существует, но можно предпринять некоторые базовые меры, чтобы ограничить их доступ к помещению.

Эксперты советуют убрать все "приманки" для мух. Гниющие продукты нужно выкидывать сразу, а также регулярно выносить мусор.

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Также в издании рекомендуют мыть мусорные ведра и контейнеры, а не просто менять пакет. Так удастся избавиться от неприятных запахов, которые часто привлекают мух. Не стоит забывать и об уборке грязи и корма, которые оставляют домашние животные.

Эксперты отметили, что москитные сетки для окон являются хорошим средством против насекомых. Однако стоит следить за их состоянием, иначе со временем они станут бесполезными.

Кроме того, стоит оставлять входные двери открытыми надолго. В противном случае мухи могут залететь внутрь.

Также необходимо лишить мух условий для размножения. Эксперты рассказали, что нужно регулярно чистить сливные трубы и раковины, в которых часто могут жить личинки. Стоит не забывать убирать влажную грязь и налёт в кухне и ванной.

Хорошая вентиляция или вентилятор, по словам экспертов, также помогут избавиться от мух. Они объяснили, что потоки воздуха сбивают их. Также стоит убрать стоячую воду и влажные зоны.

Отдельно эксперты упомянули различные ловушки для мух. Они отметили, что эти средства действительно могут оказаться эффективными, включая липки ленты и ловушки. Их стоит ставить возле проблемных зон.

Также полезной может оказаться мухобойка, чтобы избавляться от мух вручную. На кухне следует расставить точечные ловушки.

Почему мухи летят в дом летом

Ранее в Еxpress рассказали, почему мухи летят в дом летом. Чаще всего в этом виноваты сами люди.

Мухи очень чувствительны к запахам. Несколько молекул в воздухе, и вот они уже одна за другой летят в окно. Поэтому мусорное ведро стоит регулярно вымывать и поддерживать его в чистоте в течение всего лета. Также после устойчивого потепления не стоит держать на столе фрукты, а вазу с бананами лучше переставить в холодильник.

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