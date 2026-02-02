Как кунжутное масло влияет на давление и можно ли на нем жарить: ответ экспертов

Это одно из самых полезных масел, но оно может быстро испортиться.

Кунжутное масло может не только улучшить вкус блюда, которое вы готовите, но и обогатить организм питательными веществами. Об этом пишет Parade.

"Кунжутное масло может быть полезным дополнением, если оно высокого качества. Но, как и в случае со всеми жирами, главное – это баланс, источники происхождения и умеренность, а не чрезмерное потребление", – говорит диетолог Марта Теран.

Что нужно знать о кунжутном масле

Как отмечается, это масло изготавливают из прессованных семян кунжута (Sesamum indicum L.). Оно бывает нескольких видов. Самые распространенные - легкое (или нежареное) и поджаренное кунжутное масло. Легкое кунжутное масло имеет более высокую точку дымления и более мягкий вкус, что делает его пригодным для пассеровки, запекания или жарки. Поджаренное кунжутное масло темнее, ароматнее и обычно используется как заправка к блюдам, а не как кулинарный жир.

Кунжутное масло содержит мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры. Если их использовать вместо насыщенных жиров, это окажет положительное влияние на здоровье сердца. В нем также содержатся антиоксиданты сезамол и сезамин – соединения, которые, по данным исследований, могут уменьшить воспаление и окислительный стресс в организме. Хотя кунжутное масло не является основным источником витаминов и минералов, уникальный антиоксидантный профиль отличает его от многих других масел.

Нежареное кунжутное масло имеет светло-золотистый цвет и мягкий вкус. По данным Университета штата Колорадо, его точка дымления составляет 210 градусов С, поэтому на нем можно готовить при высокой температуре.

Поджаренное кунжутное масло темно-коричневого цвета, имеет ореховый вкус и обычно используется как финишное масло.

Пищевая ценность кунжутного масла

По данным Министерства сельского хозяйства США, 1 столовая ложка кунжутного масла содержит:

120 калорий

13,6 г жира в целом

1,93 г насыщенных жиров

5,4 г мононенасыщенных жиров

5,67 г полиненасыщенных жиров

Польза кунжутного масла для здоровья

"В целом кунжутное масло может быть здоровым выбором как часть сбалансированного питания, особенно если его использовать для замены менее полезных жиров и высокоочищенных углеводов", - говорит доктор медицинских наук Ким Бойд.

Он назвал преимущества кунжутного масла для здоровья. Во-первых, оно может нормализовать уровень холестерина, например, если его использовать вместо сливочного масла или других насыщенных жиров, утверждает Бойд.

"Исследования показывают, что диеты с высоким содержанием ненасыщенных жиров связаны с улучшением уровня холестерина, лучшей чувствительностью к инсулину и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний", - отметил он.

Кунжутное масло снижает уровень ЛПНП, или "плохого" холестерина, и повышает уровень ЛПВП, или "хорошего" холестерина, говорит диетолог Шона МакКуин, ссылаясь на исследование 2013 года, опубликованное в Int J Prev Med. Отмечается, что, вероятно, это связано с фитостеролами, которые обладают антиоксидантными и полезными для сердца свойствами.

Еще одно преимущество кунжутного масла в том, что оно способствует нормализации кровяного давления благодаря своему ненасыщенному жирному профилю и большому количеству антиоксидантов. Исследование 2022 года, опубликованное на платформе Tandfonline, показало, что регулярное употребление продукта снижает массу тела и окружность талии, что также связано со снижением артериального давления.

Можно ли всем употреблять кунжутное масло

Кунжутное масло безопасно для большинства людей, говорит доктор Бойд. Однако, как и в случае с другими жирами, имеет значение размер порции и общее качество рациона. Кроме того, по словам Маккуина, кунжутное масло считается одним из главных аллергенов.

Еще один риск заключается в том, что это масло окисляется и становится горьким, что может вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта и воспаление.

"Если оно имеет неприятный запах, который иногда описывают как запах краски, то, возможно, вам стоит его выбросить. Чтобы предотвратить быстрое прогоркание, обязательно храните масло в прохладном темном месте", - подчеркнула эксперт.

Ранее УНИАН рассказывал, как правильно готовить с оливковым маслом, чтобы получить максимум пользы. Отмечалось, что самым полезным методом приготовления блюд является аэрофритюрница или запекание. При этом лучше всего сохраняются и вкусовые свойства блюд.

