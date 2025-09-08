По словам эксперта, эта черта держит пары больше, чем любовь.

Любовь между людьми часто теряется из-за собственной защитной позиции, недоразумения, страха быть уязвимым перед новым человеком или быть обиженным в отношениях. Однако чтобы подарить другому человеку здоровую, длительную любовь, нужны не только сильные чувства, но и самосознание. Об этом пишет американский психолог Марк Треверс для Forbes.

"Самосознание в любви - это намеренная практика прислушиваться к собственным мыслям, привычкам, поведению и эмоциям и мониторинг того, как это влияет на ваши отношения", - объяснил эксперт.

Поэтому Треверс рассказал, как самосознание может помочь вам создать основу, с помощью которой ваши отношения могут действительно стать полноценными.

Доверие в отношениях начинается с честности перед собой

Настоящие отношения строятся не только на любви, но и на взаимном уважении, постоянном общении и доверии.

"Представьте себе: вы хотите любви, но в то же время боитесь ее. Мысль об обязательствах вызывает неприятные чувства, которых вы пытаетесь избежать, но не можете выразить словами. Вы бросаетесь в отношения, потому что хотите близости, но когда всё становится серьёзным, вы отступаете. Вы знаете одну правду: вы хотите любви. Но вы продолжаете избегать другой - вы боитесь ее. Пока вы не столкнетесь с этим, цикл никогда не закончится", - предупредил психолог.

По словам эксперта, когда человек пытается скрыть или отрицать свои истинные чувства, потребности или страхи, это создаёт внутренний диссонанс и конфликт, который в конце концов проникает в отношения.

"Честность с собой и противостояние вещам, которых вы боитесь, развивает самосознание. Это самосознание проявляется в отношениях как аутентичность. Вы знаете, чего хотите и почему этого хотите - и можете открыто об этом говорить", - добавил Треверс.

По его словам, настоящее доверие в отношениях растёт, когда оба партнёра делятся своими чувствами. Если этой честности не будет, то партнёры будут чувствовать несоответствие, избегать сложных разговоров и столкнутся с разрушением доверия.

Примите тот факт, что каждые отношения будут вызывать у вас эмоции

Когда вы находитесь в отношениях, то в любом случае почувствуете эмоции, которые связаны с вашим прошлым, неуверенностью или глубокими страхами.

"Даже если вы обычно уравновешены, есть вероятность, что вы можете среагировать, взорваться на своего партнера и поддаться эмоциям, вместо того, чтобы контролировать свои реакции. Благодаря самосознанию вы можете распознать и назвать свои триггеры, тем самым предотвращая деструктивные конфликты. Вы можете пройти через чувствительные моменты с сочувствием и дать себе паузу, чтобы переоценить ситуацию, прежде чем реагировать", - подчеркнул психолог.

К примеру, ваш партнер сделал замечание по вашей прическе, не зная, что вы уже не уверены в ней. Поэтому в ответ на это вы обижаетесь, что для любимого человека может означать чрезмерную реакцию, но вас такое замечание задело за больное место.

"Но благодаря осознанию вы можете направить свою эмоциональную реакцию в более конструктивное русло. Вместо того, чтобы взрываться, вы можете мягко сказать: "Сегодня я чувствую себя немного неловко из-за своей прически. Можем сосредоточиться на чем-то другом? Это бы очень помогло". Это даст вашему партнеру понимание того, что вы чувствуете, и позволит вам вместе двигаться дальше", - посоветовал Треверс.

Самосознание учит вас знать и сообщать о своих границах

Когда вы имеете здоровые границы, то у вас возникает своя индивидуальность, однако без этого вы рискуете стать созависимыми и возмущёнными. В то же время эксперт считает, что самосознание может помочь вам определить, что вам как человеку нужно, чтобы чувствовать себя в безопасности.

"В 2022 году было проведено исследование, в котором приняли участие более 200 человек, чтобы исследовать, как созависимость влияет на отношения. Исследователи обнаружили, что люди, которые получили высокие баллы по признакам созависимости, демонстрировали более негативное поведение в стрессовых ситуациях. Они также воспринимали больше проблем в своих отношениях и испытывали больше негативных взаимодействий без увеличения положительных. Вместе эти факторы способствовали большим трудностям в отношениях и более низкой удовлетворенности жизнью", - объяснил Треверс.

Поэтому опасность безграничной любви заключается в том, что без самосознания вы забываете, где заканчиваетесь вы, а начинается другой. Напротив, границы, которые основаны на самосознании, позволяют вам сказать: "Вот кто я, вот что мне нужно и вот моя позиция", что на самом деле защищает близость, а не угрожает ей.

"Любовь может побудить вас продолжать пытаться, даже когда кажется, что ничего не получается. Но именно самосознание показывает вам, что не работает и как двигаться вперёд таким образом, чтобы построить доверие, близость и устойчивость", - подытожил автор материала.

Другие советы психолога

Ранее Марк Треверс назвал неожиданный знак настоящей любви. По его словам, эта, раздражающая многих привычка, на самом деле может сигнализировать о крепких чувствах, которые партнер испытывает к вам.

Также психолог назвал 5 вещей, о которых следует говорить с партнером, чтобы у вас были счастливые отношения. Он отметил, что в этот перечень вошли состояние отношений, чем партнеры любят заниматься, их мечты о будущем, их страхи и факторы стресса, а также их случайные мысли.

