Вряд ли вы связывали это с любовью.

Уверены, вам знакома ситуация, когда вы весь день ждали встречи с партнером, а он заснул, как только вы сели на диван и включили фильм.

Как пишет в колонке для Forbes американский психолог Марк Треверс, раздражающая многих привычка на самом деле может сигнализировать о крепких чувствах, которые партнер испытывает к вам. Он опирается на исследование 2022 года, опубликованное в Sleep Science.

Исследователи опросили почти 800 взрослых, состоявших в различных типах романтических или сексуальных отношений - от долгосрочных партнерств до случайных связей. Кроме статуса отношений, они оценивали уровень эмоциональной близости, сексуальной активности и удовольствия от секса.

Особое внимание уделили двум показателям сна: время, необходимое для засыпания и его качество. Результаты показали, что те, кто имел стабильные и эмоционально удовлетворительные отношения, засыпали легче и спали спокойнее. Они реже просыпались ночью и чувствовали себя более отдохнувшими утром, чем те, у кого отношения были менее удовлетворительными:

"Ощущение партнерской чувствительности - то есть насколько вы чувствуете, что ваш партнер понимает, ценит и заботится о вас - является ключевым фактором качества сна".

На физиологическом уровне это связано с двумя гормонами: кортизолом и окситоцином. Кортизол, "гормон тревоги", повышает бдительность и сердцебиение, что затрудняет засыпание. Присутствие любимого человека сигнализирует мозгу, что угрозы нет, уровень кортизола падает, и тело начинает расслабляться. В то же время повышается окситоцин, "гормон любви", который успокаивает, снижает дыхание и создает ощущение безопасности и привязанности.

Эти гормональные изменения активируют парасимпатическую нервную систему, которая замедляет сердцебиение и расслабляет мышцы. Тело переходит в состояние "отдыха и восстановления", что вызывает естественную сонливость. Даже без физического контакта, только пребывание рядом с партнером может вызвать этот эффект.

Итак, если ваш партнер засыпает во время разговора или объятий, не стоит воспринимать это как признак равнодушия или скуки. На самом деле его тело просто сигнализирует, что чувствует себя в безопасности. Его сонливость может быть молчаливым проявлением глубокой любви, подкрепленным работой нервной системы.

