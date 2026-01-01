Это растение не требует много места и быстро растет.

Зеленый лук - один из самых доступных и полезных овощей. К тому же его легко вырастить в помещении. Это растение не требует много места, быстро растет, а урожай можно собирать несколько раз в год, пишет martha stewart.

По словам директора программы естественного ухода за двором Лауры Маттер, зеленый лук преимущественно относится к виду Allium fistulosum, который не образует луковицы или образует очень маленькую луковицу. Впрочем, она рекомендует экспериментировать с различными сортами.

"Попробуйте разные виды. Есть сорта не зеленые, а красные или фиолетовые. Японские сорта замечательные и имеют длинный стебель. Сорта с лучшей устойчивостью к жаре, как правило, хорошо растут в помещении", - пояснила эксперт.

Посадка

Зеленый лук можно выращивать из семян, из побегов (небольших незрелых луковиц) или путем отращивания укорененных кончиков купленного в магазине зеленого лука.

Если вы хотите посеять семена, Меттер советует не заглублять их слишком в почву.

"Семена должны быть заглублены лишь на 0,5-0,6 см. Поддерживайте почву постоянно влажной, слегка опрыскивая ее, пока семена не укоренятся, а затем поливайте как обычно", - говорит она.

Зеленому луку может потребоваться время, чтобы прорасти.

"Это может занять от 1 до 2 недель, прежде чем он появится, поэтому следует набраться терпения", - отметила Маттер.

А пока вы ждете, стоит следить, чтобы почва была равномерно влажной (ни в коем случае не переувлажненной!) и хорошо освещенной.

Для наилучшего прорастания важна температура почвы - в идеале она должна быть около 24 градусов Цельсия. Тепловые коврики или теплые поверхности в доме могут помочь в этом.

Если вы сажаете луковицы или укорененные кончики, поместите их корнем в почву примерно на 2,5 см.

Инструкция по уходу

Освещение является важнейшим фактором для успешного выращивания в помещении.

"Обеспечьте ей достаточное освещение либо с помощью окна, выходящего на юг или запад, либо с помощью лампы для выращивания", - говорит Маттер.

Владелица магазина трав Марси Лаутанен-Роли рекомендует от 6 до 8 часов яркого света в день. Если растения слишком удлиняются или становятся бледными, это может быть признаком того, что им мало света. Эксперт рекомендует обращать внимание на предупредительные сигналы: высокие тонкие побеги, желтые листья или мягкое основание.

Для высадки лука следует использовать легкую, хорошо дренированную смесь и контейнеры с дренажными отверстиями. Поливайте, когда верхний слой почвы начнет подсыхать, и не допускайте полного высыхания - чрезмерный полив может привести к таким проблемам, как гниение корней.

"Почва должна оставаться влажной, но не мокрой", - подчеркнула Лаутанен-Роли.

Если вы используете удобрения, Маттер рекомендует органические, богатые азотом варианты.

"Это листовые растения, и они хорошо растут благодаря азоту - избегайте химических удобрений", - посоветовала она.

Сбор урожая

Как только побеги достигнут 15-20 сантиметров высоты, обрезайте листья при необходимости для приготовления пищи. Регулярная обрезка поддерживает компактность растений и стимулирует их рост.

"Обрезайте у основания, но оставьте достаточно стебля для регенерации", - говорит Меттер.

Срезать стоит минимум на 2,5 см выше основания, чтобы растение могло отрасти.

При выращивании из семян полноразмерный лук-шалот обычно готов к сбору примерно через 60 дней, хотя меньшие срезы можно срезать раньше.

Размножение

Зеленый лук чрезвычайно легко размножать, особенно из кухонных отходов. Лаутанен-Роли рекомендует простой и быстрый метод выращивания с использованием воды.

"Сохраните белые кончики купленного в магазине зеленого лука вместе с корнями и поставьте его вертикально в стакан с достаточным количеством воды, чтобы покрыть корни", - пояснила она.

Стакан следует разместить на освещенном подоконнике и менять воду каждые два-три дня. Как только появятся новые побеги, лук можно будет сразу собрать или пересадить в грунт для более длительного роста.

"Вы можете выращивать зеленый лук в почве или отращивать его из срезанных кончиков в воде. Через некоторое время вы можете пересадить отросшие луковицы в почву для более устойчивого роста", - отметила Лаутанен-Роли.

