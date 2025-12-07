Запах лука стойкий из-за содержания серы, которая связывается с натуральными жирами на коже.

Неприятным последствием резки лука является стойкий его запах на руках, избавиться от которого не помогает даже многократное мытье. Но, оказывается, существуют простые способы решить эту проблему, пишет martha stewart.

Шеф-повар Жанна Страут, которая много лет работала на кухне и ежедневно имела дело со свежим луком, объяснила, что запах лука стойкий из-за того, что соединения серы, которые содержатся в овоще, связываются с натуральными жирами на вашей коже. Чтобы избавиться от запаха, надо разорвать эту связь или же нейтрализовать серу. Она назвала 4 надежных метода, которые помогают избавиться от запаха лука на руках.

По словам эксперта, начать надо с тщательного мытья руки прохладной водой, чтобы удалить любых видимых остатков лука. После этого можно переходить к одному из этих проверенных лайфхаков.

1. Нержавеющая сталь

По словам Страут, нержавейка - это самый надежный и самый простой способ избавиться от запаха лука с рук. Этот металл помогает нейтрализовать серосодержащие соединения, притягивая и связывая их с поверхностью металла. Когда вы потрете руки об нержавеющую сталь под проточной холодной водой, запах перенесется с кожи на металл и смоется.

"Вы можете использовать край раковины из нержавеющей стали, ложку или даже специальный брусок из нержавеющей стали - гладкий кусок металла, предназначенный именно для этого", - говорит Страут.

Эти бруски позволяют легко добраться до любой части ваших рук. Несколько легких движений под проточной водой бывает достаточно, чтобы полностью избавиться от запаха.

2. Лимонный сок или уксус

Естественная кислота лимонного сока помогает нейтрализовать соединения серы. Страут рекомендует выдавить небольшое его количество на руки, втирать в течение 10-15 секунд, а затем смыть прохладной водой. Яркий цитрусовый аромат - это бонус, но настоящий эффект заключается в том, насколько эффективно кислота расщепляет стойкий запах лука.

Также для можно использовать эссенцию. Им нужно сбрызнуть руки, потереть, а затем быстро смыть.

3. Отшелушивающие скрабы

Роль такого скраба, который легко устранит стойкий запах лука, могут выполнить пищевая сода, гранулированная соль или остатки кофейной гущи. Они имеют необходимую текстуру для того, чтобы мягко отполировать масла, позволяющие соединениям лука прилипать к коже.

В сочетании с мягким мылом смесь действует на двух уровнях: скраб механически оттирает остатки, а мыло расщепляет любые остатки жира, позволяя запахам смыться.

4. Зубная паста

Зубная паста содержит как мягкие абразивы, так и ингредиенты, нейтрализующие запах. Это делает ее удивительно эффективной для удаления запаха лука с рук. Возьмите небольшое количество средства, осторожно потрите и тщательно смойте.

