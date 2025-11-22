Мягкость и свежесть полотенцам вернет обычное средство, которое есть на каждой кухне

За один цикл стирки можно сделать полотенца такими, будто вы только что приобрели их в магазине.

Если полотенца потеряли мягкость, начали пахнуть затхлостью или не кажутся свежими, помочь может простое кухонное средство - белый пищевой уксус. Хотя это может показаться необычным для стирки, уксус эффективно устраняет жесткость, неприятный запах и помогает тщательно смыть стиральные средства, пишет Southern Living.

Благодаря естественной кислотности уксус расщепляет остатки кондиционеров и стиральных средств, растворяет минеральные отложения от жесткой воды. А также уничтожает бактерии, вызывающие запахи, плесень и грибок.

В результате полотенца станут более пушистыми и будут иметь свежий запах. Они будут ощущаются почти как новые.

Видео дня

Как правильно использовать уксус

Уксус надо использовать отдельно от стирального средства, добавляя его в конце цикла стирки. Он удалит остаточную грязь, которая может делать ткань жесткой. Когда лишнее убрано, вещи естественно становятся мягче, потому что возвращаются к своему нормальному состоянию.

Брать надо столовый уксус, который имеет низкую концентрацию и поэтому не будет оставлять лишнего запаха на полотенцах. Ополаскивания уксусом помогают сохранять полотенца свежими, чистыми и долговечными. А добавление нескольких капель вашего любимого эфирного масла перед стиркой полотенец с уксусом может оставить на них приятный аромат.

Шаг 1: Загрузите полотенца

Положите полотенца в стиральную машину. Не перегружайте барабан - полотенца должны свободно двигаться, чтобы хорошо постираться.

Шаг 2: Добавьте уксус

Влейте 1/4-1/2 стакана белого уксуса в отсек для кондиционера. Если такого отсека нет, дождитесь начала цикла полоскания и добавьте уксус прямо в барабан.

Шаг 3: Выберите настройки стирки

Запустите цикл на теплой или горячей воде без использования порошка или кондиционера. Уксус самостоятельно выступит как натуральный смягчитель и дезодоратор.

Шаг 4: По желанию - вторая стирка (для дополнительной мягкости)

Для еще большей свежести запустите второй цикл, добавив 1/2 стакана пищевой соды (без уксуса!). Это поможет убрать стойкие запахи и дополнительно смягчить ткань.

Шаг 5: Тщательно высушите

Сушите полотенца в барабане на низком или среднем нагреве. Не оставляйте их влажными в машинке, чтобы избежать появления плесени. Добавьте в сушилку шерстяные шарики или чистые теннисные мячики, чтобы сделать полотенца более рыхлыми.

Как часто стирать полотенца с уксусом?

Как только они теряют рыхлость или появляется затхлый запах - время стирать с уксусом.

Как ухаживать за ковриком в ванной комнате

Напомним, что коврик на полу в ванной комнате - это место, где могут легко накапливаться бактерии и грязь. Поэтому его надо относительно часто и правильно чистить, а также держать сухим.

Вас также могут заинтересовать новости: