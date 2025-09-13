Языковед рассказала, что есть два варианта, как правильно перевести слово "челка" на украинский язык.

Слово "челка" - это на самом деле суржик, который очень часто используют даже носители украинского языка. Причина банальна: не все знают, как правильно его перевести. Поэтому мы попросили языковеда Ларису Чемерис подсказать, как будет "челка" на украинском. Оказывается в родном языке есть аж два варианта перевода, и один из них вы вряд ли слышали.

Как сказать на украинском "челка"

По словам Ларисы Чемерис, сейчас много говорят о слове "челка", потому что ищут его украинские соответствия.

Их есть два:

Видео дня

чубчик;

гривка.

"Эти варианты перевода, - говорит языковед, - имеют такое толкование в словарях: "чубчик" - это небольшой клок, прядь волос, свисающая над лбом, в частности у женщины, а "гривка" - это подрезанные над лбом волосы".

Мы знаем, что грива есть у лошади, но ласкательная форма этого слова - это также украинский аналог русского слова "челка". Таким образом вместо "челки" следует говорить "гривка" или "чубчик".

Напомним, ранее мы также рассказывали, как сказать "От добра добра не ищут" на украинском языке - знают единицы.

справка Лариса Чемерис языковед Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования. Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.

Вас также могут заинтересовать новости: