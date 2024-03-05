Исследования показали, что имбирь может оказывать противовоспалительное действие.

Имбирный чай обладает омолаживающими и успокаивающими свойствами, пишет eatingwell.com. Врачи-диетологи рассказали, как регулярное употребление имбирного чая влияет на ваше здоровье.

Имбирный чай - польза

Отмечается, что имбирный чай содержит витамины и минералы, но он не является важным источником этих питательных веществ.

В то же время исследования показали, что имбирный чай богат биологически активными соединениями, называемыми гингеролами и шогаолами, которые, как было обнаружено, имеют широкий спектр преимуществ для здоровья.

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Эксперты выделяют следующие свойства имбирного чая:

Может облегчить тошноту и рвоту. Доказано, что имбирь помогает при тошноте во время беременности, после операции или химиотерапии, а также при укачивании, рассказала гастроэнтеролог Елена Иванина. Фактически, данные показали, что имбирь может быть столь же эффективным средством облегчения тошноты и рвоты во время беременности, как и обычные противорвотные препараты.

Может защитить от патогенов. Исследование показало, что имбирь может помочь уменьшить рост бактерий и образование биопленок, таких как Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus mutans и Staphylococcus aureus. Имбирь также может оказывать антимикробное действие против кишечной палочки.

Может уменьшить воспаление. Различные соединения имбиря, такие как 6-шогаол, зингерон и 8-шоагол, были изучены на предмет их противовоспалительных свойств при аутоиммунных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит, воспалительные заболевания кишечника, а также псориаз. Выяснилось, что имбирь может оказывать противовоспалительное действие за счет уменьшения выработки и высвобождения воспалительных молекул.

Может облегчить боль. Доказано, что имбирь эффективен для уменьшения боли от менструальных спазмов, особенно если принимать его в течение первых нескольких дней менструальной фазы. Кроме того, имбирь также может помочь облегчить боль, связанную с мышечными болями, мигренями, остеоартритом коленей и хронической болью в пояснице.

Может поддерживать регулирование уровня сахара в крови. Согласно обзору, имбирь может помочь снизить уровень сахара в крови натощак и гемоглобин A1C у людей с диабетом 2 типа.

Что касается потенциальных рисков, которые могут быть, специалисты выделяют легкую изжогу, диарею и раздражение во рту. Однако, это при условии, что имбирь употребляется в большом количестве.

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