В списке есть травяные чаи и молоко.

Спортивный диетолог и консультант по питанию Джордан Мазур предложил приемлемые альтернативы для тех, кто не любит воду, пишет New York Post.

"Вода, несомненно, является лучшим выбором для гидратации, но есть и другие здоровые альтернативы", - заявил он.

Что может заменить воду - топ-5 напитков

По словам диетолога Мазура, если вы не любите воду, то вам могут вполне подойти следующие напитки:

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травяные чаи (такие чаи, особенно без кофеина, могут способствовать ежедневному потреблению жидкости);

кокосовая вода (содержит электролиты, которые могут быть полезны для регидратации);

молоко (обеспечивает гидратацию наряду с необходимыми питательными веществами, такими как кальций);

вода с фруктами или ягодами (подобные добавки не только улучшат вкус, но и насытят воду витаминами);

готовые к употреблению альтернативы (при условии, что они придают воде натуральный вкус без каких-либо калорий или искусственных подсластителей).

Говоря об альтернативах воде, которые следует избегать, диетолог отметил алкоголь, сладкие газированные напитки, фруктовые соки с добавлением сахара.

"Хотя они действительно способствуют потреблению жидкости, высокое содержание сахара может иметь неблагоприятные последствия для здоровья, включая увеличение веса и повышенный риск метаболических нарушений", - предупредил он.

Напитки с кофеином, такие как кофе и некоторые виды чая, могут оказывать мочегонное действие, что потенциально приводит к увеличению потери жидкости, добавил Мазур.

Напомним, ранее эксперты оценили разрекламированный напиток для похудения.

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