Главная опасность заключается не в самом напитке, а во вкусностях, которые часто употребляют вместе с чаем.

Чай составляет мощную конкуренцию кофе в борьбе за звание самого любимого напитка человечества. Часто чай пьют с добавлением сахара, чтобы сбалансировать естественную горечь напитка. И в этом контексте многих беспокоит вопрос: насколько сильно сладкий чай сказывается на ширине талии и бедер.

Диетолог Лима Махаджан на страницах своего Instagram рассказала о нюансах правильного потребления чая, которое не навредит фигуре.

Она отметила, что многие люди добавляют слишком много сахара в чай, что может способствовать набору веса. "В 1 чайной ложке сахара всего 19 калорий, а 1 столовая ложка содержит 48 калорий. Хотя разница в 20 калорий на чашку может показаться незначительной, помните о дополнительных пустых калориях с каждой чайной ложки сахара", - предупредила Махаджан.

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Отдельно диетолог предостерегла от добавления жирного молока в чай - такая традиция есть не только в Индии, но и во многих других странах мира, например, в Англии. "Одна чашка чая содержит всего 33-66 калорий, в зависимости от жирности молока. Выбирая обезжиренное молоко, а не цельные сливки, калории сокращаются вдвое", - отметила она.

Также госпожа Махаджан напомнила, что употребление любых вкусностей с чаем резко повышает калорийность чаепития.

В целом она советует придерживаться следующих правил потребления сладкого чая:

Чтобы наслаждаться чашкой чая без чувства вины за лишние килограммы на бедрах, ограничьте его до 2 чашек в день. Избегайте сочетания чая с едой. Если вы перекусываете орехами, выдерживайте перерыв от 40 минут до 1 часа между тем и другим. Если у вас есть тревожность, расстройства сна или проблемы с пищеварением, избегайте чая перед сном. Воздержитесь от употребления чая натощак, чтобы предотвратить повышенную кислотность желудка. Выпивайте стакан воды за 30 минут до и после чая или кофе, чтобы уменьшить уровень кислоты в желудке и избежать проблем с пищеварением.

Другие советы диетологов

Как писал УНИАН, эксперты оценили, может ли помочь в похудении напиток на основе имбиря, гвоздики с лимоном. В сети его разрекламировал один из блогеров, заявив, что столовая ложка лимона, половина имбиря и 2-3 гвоздики, растворенные в горячей воде каждый вечер, могут быть эффективными для снижения веса наряду с другими изменениями в питании.

Также мы рассказывали о главных преимуществах отказа от молочки. Специалисты утверждают, что польза от отказа будет очевидной по многим параметрам.

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