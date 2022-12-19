Житель Северодонецка якобы хотел провезти елочные игрушки с "провокационными надписями".

В РФ торжественно заявили о предотвращении "диверсии" во временно оккупированном Луганске. Там якобы хотели устроить "провокации" с призывами убивать россиян.

В пропагандистских СМИ РФ уже заявили о том, что "диверсию" якобы готовил житель Северодонецка. Действовал он, конечно же, "по заданию Киева".

Так, мужчина якобы пытался ввезти елочные игрушки с призывами убивать русских. Однако "провокацию", как утверждают оккупанты, удалось предотвратить. Что именно было написано на игрушках и как они выглядели - в СМИ страны-агрессора не сообщили.

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"В целях проверки останавливали транспорт, осматривали. Один из водителей проявил признаки испуга, что вызвало у нас подозрение. Нашли интересный пакет. Казалось бы — мелочь, елочные игрушки, но с интересным текстом. Выполнял он задания известных таких ребят из ЦИПСО", - сообщили пропагандистские издания.

Позорные курьезы россиян

Ранее УНИАН уже сообщал, что руководитель ЧВК "Вагнера" Пригожин критиковал бывшего главу "Роскосмоса" Рогозина за появление на публике в форме НАТО. Однако при этом сын "повара Путина" тоже носит ее на фронте.

Помимо этого, русские опозорились видео уничтожения своего же ПВО. Рашисты ударили "Ланцетами" по противовоздушному комплексу С-300, который уже был разбит ВСУ.

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