С-300 находится на вооружении как российских, так и украинских сил.

Российские войска уничтожили "Ланцетами" свой же противовоздушный комплекс С-300, который уже был разбит ВСУ.

Видео с разбитой техникой появилось в Telegram-каналах пропагандистов, пишет "Оперативний ЗСУ". Автори уверждали, что на кадрах якобы зафиксировано поражение российскими БПЛА украинского вооружения.

Вскоре пропагандисты уточнили, что подбитый С-300 на самом деле являлся российской техникой, а оккупанты, которые проводили воздушную разведку, просто ошиблись.

Видео дня

"За такое, конечно, надо карать… Это поражение уже ранее сгоревшей нашей же С-300 в селе Костомарово Бериславского района (Херсонской области)", - прокомментировали авторы поста.

Пропагандисты возмутились, почему "двум группам на "Ланцетах" не довели", что там стоял их сгоревший комплекс.

Ранее УНИАН показал видео, как дрон ударил по окопу россиян, заставив их хаотично стрелять по полю и бить друг друга.

Ракеты С-300 на вооружении России

В связи с нехваткой высокоточных ракет Россия еще весной начала активно использовать для ударов по гражданской инфраструктуре старые снаряды к своим ПВО С-300.

Без подсветки радиолокационной станции отклонение С-300 может составить до 100 м и больше.

Во время пуска такие ракеты могут менять свою траекторию, поэтому их уничтожение в подлете к населенным пунктам остается сложным.

Больше всего страдают прифронтовые города и села, так как дальность полета таких ракет до 40 км по баллистической цели. Появлялось много сообщений о снабжении режимом Лукашенко войск оккупантов боеприпасами и амуницией.

Ракет С-300, по подсчетам Минобороны Украины, России хватит на три года.

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