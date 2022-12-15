Из всего комплекта Павла Пригожина только наколенники были российскими.

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в начале декабря через свою пресс-службу раскритиковал бывшего главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина за появление на публике в форме НАТО. При этом сын "повара Путина" тоже носит ее на фронте.

Как сообщил портал "Можем объяснить", пресс-служба Пригожина написала: "Если бы человек в НАТОвской одежде приблизился к позициям ЧВК Вагнера, то думаю, мы отправили бы его в пластиковом мешке для опознания".

Однако в сентябре военный корреспондент КП Надана Фридрихсон сфотографировалась с сыном Евгения Пригожина Павлом на фронте. И он тоже носил форму НАТО с соответствующей расцветкой. Аналитик Belingcat Арик Толлер опознал Павла Пригожина по фото с его удаленного аккаунта во "Вконтакте". Предположительно, сын воюет в составе ЧВК своего отца.

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Павел был одет в шлем, напоминающий американский Enhanced Combat Helmet, с расцветкой Multicam НАТО, тактические перчатки для стрельбы Mechanix M-Pact производства США, британский бронежилет DCS Warrior Assault Systems и словацкие тактические ботинки Lowa Zephyr. Общая стоимость обмундирования — более 148 тысяч рублей (свыше 84 тысяч гривен по официальному курсу).

Только наколенники "Рысь" у сына Пригожина оказались российскими. Сообщается, что куртки в расцветке НАТО популярны и среди разведчиков Минобороны РФ. Они покупают это обмундирование за свой счет, несмотря на риск получить выговор от командования.

Проблемы со снабжением в российской армии

Инструктор мобилизованных рашистов 12 декабря обратился к губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву. Он пожаловался на отсутствие снаряжения. Им выдали "один жгут и две брони".

Как сообщили в американском Институте изучения войны, мобилизованные военнослужащие из Серпухова Московской области заявили 23 ноября, что российское военное командование отправило их в бой без надлежащей подготовки, обмундирования и защитного снаряжения, что привело к массовым потерям.

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