Эта гора в Турции уже более 2000 лет охвачена пламенем: ученые наконец выяснили причину

Некоторые историки полагают, что это загадочное пламя послужило источником вдохновения для легенды о Химере.

На вершине горы Химера на средиземноморском побережье Турции из трещин в скалистом склоне мерцают языки пламени. Как пишет BBC Wildlife Magazine, их источником служат не деятельность человека, а природные газы.

Отмечается, что гора Химера расположена недалеко от деревни Чиралы в провинции Анталья. Это одно из самых удивительных геологических явлений в мире.

Прямо на склоне горы регулярно появляются десятки небольших огней, создавая необычное зрелище. Особенно оно впечатляет после наступления темноты.

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В издании объяснили, что пламя на горе подпитывается метаном и другими газами, просачивающимися через трещины в скале, где они воспламеняются при контакте с кислородом. Это пламя горит непрерывно уже более 2 000 лет.

Некоторые историки полагают, что это загадочное пламя послужило источником вдохновения для легенды о Химере - грозном огнедышащем чудовище из греческой мифологии, отметили в издании. Согласно мифам, это чудовище терроризировало древнее царство Ликия.

По словам ученых, газы образуются в результате химических реакций, происходящих глубоко в земной коре. Часть метана в Химере, вероятно, образуется в результате реакций между водой и определенными типами горных пород.

В издании добавили, что этот процесс может приводить к образованию углеводородов без какого-либо биологического участия, что дает ученым ценную информацию о геологических системах.

Кроме того, гора Химера также является важным археологическим памятником. Рядом с пламенем были обнаружены остатки древних сооружений, в том числе святилище, связанное с Гефестом, греческим богом огня и металлообработки.

Тайна аномальной "холодной кляксы" в Северной Атлантике

Напомним, что в Северной Атлантике есть участок океана, который прозвали "холодной кляксой". Он охладился почти на 1 градус Цельсия с 1900 года, в то время как остальная часть океана нагревается.

Ученые заявили, что они нашли ответ, почему "холодная клякса" охлаждается. По их словам, это тревожный признак того, что мир стремительно приближается к одному из самых опасных климатических переломных моментов.

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