Справиться смогут лишь самые внимательные.

Оптические иллюзии и разнообразные визуальные головоломки – это интересные занятия, которые не только развлекают, но и помогают тренировать важные навыки.

Регулярное решение таких задач способствует улучшению уровня IQ и навыков наблюдения. Более того, вы заметите, как улучшится ваша память, внимательность к деталям, логическое и критическое мышление. УНИАН подготовил для вас интересную словесную головоломку, которая проверит ваши способности.

Ниже вы увидите коллаж с десятками букв, расположенных случайным образом. Цель читателя состоит в том, чтобы найти конкретное слово в течение ограниченного времени.

Видео дня

В этом задании надо отыскать слово "Китай", соединив буквы в осмысленную комбинацию. На ответ у вас будет всего лишь 9 секунд.

Готовы проверить свои способности? Прежде чем вы начнете поиски, дадим вам маленькую подсказку: слово надо искать по горизонтали или по вертикали, но не по диагонали.

Поехали! Устанавливайте таймер и начинайте искать.

Тик-так. Ваше время исчерпано. Удалось ли вам заметить слово "Китай" на картинке? Если вы справились за считанные секунды, у вас действительно очень острое зрение.

Ответ на эту увлекательную головоломку:



Больше интересных заданий от УНИАН

Для тех, кому понравилась головоломка на поиск слова, предлагаем похожее задание. В нем надо отыскать слово "золото". На ответ у вас будет всего 8 секунд.

Или же можете проверить свою внимательность в задании, где необходимо найти слово "вишня". На это задание мы отвели 9 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: