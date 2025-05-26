Проверим вашу наблюдательность?

Визуальные головоломки и различные оптические иллюзии полюбились многим пользователям интернета. Такие задания часто заставляют нас сомневаться в том, что мы видим.

Оптические иллюзии помогают проверить нашу способность концентрироваться, остроту зрения и изобретательность. К тому же, регулярное решение головоломок способствует улучшению критического и логического мышления, памяти и помогает развить умение действовать под давлением. УНИАН подготовил для вас новый вызов.

Ниже вы увидите изображения с милыми котиками. Все, что вам нужно сделать, – это найти голубоглазого пушистика среди кареглазых. Казалось бы, это должно быть просто, но, учитывая сочетание оттенков на иллюстрации, это не так.

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К тому же, на ответ у вас будет всего 8 секунд. Советуем не затягивать с поисками.

Так что, вы в игре? Внимательно просканируйте изображение глазами, но не задерживайте взгляд на одном участке слишком долго. Помните, что время на ответ ограничено.

Поехали!

Итак, ваши 8 секунд на поиск котика с голубыми глазами подошли к концу. Удалось ли вам заметить особенного пушистика? Если вы справились за такой короткий промежуток времени, у вас действительно талант к решению таких задач.

Если вам не удалось найти ответ, не отчаивайтесь. Это было непросто, поэтому мы советуем вам вернуться к изображению и попробовать поискать еще. Забудьте о времени и сосредоточьтесь только на поиске голубоглазого кота.

Правильный ответ:

Больше интересных заданий от УНИАН

Предлагаем вам проверить свою наблюдательность в головоломке, где нужно найти число 357 среди десятков одинаковых. Справиться надо всего за 7 секунд.

Или же можете бросить вызов своему зрению и попробовать найти слов "краб" среди хаотично расположенных букв. На это задание мы отвели 5 секунд, поэтому придется поторопиться.

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