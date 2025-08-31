Давайте узнаем, обладаете ли вы самым острым зрением.

Словесные головоломки стали одними из самых популярных в Интернете. И не просто так.

Эти, казалось бы, простые задачки, состоят из набора букв, расположенных на картинке в произвольном порядке. Задача читателя состоит в том, чтобы заметить в этом хаосе конкретное слово. УНИАН подготовил для вас новый вызов.

Такие головоломки – это не только способ скоротать время. Они также являются отличным тренажером для глаз и мозга. Регулярное их решение способствует улучшению памяти, концентрации, внимательности к деталям и других важных навыков. Готовы ли вы проверить свои способности?

Обычно в словесных головоломках среди набора букв прячут одно или несколько слов. Читателю нужно соединить буквы в осмысленную комбинацию по горизонтали, вертикали или диагонали, если в описании не указано иное.

Обладаете ли вы самым острым зрением? Давайте узнаем!

Ниже вы увидите коллаж, где среди десятков букв мы спрятали слово "ромашка". У вас есть всего 10 секунд, чтобы отыскать его. В этом конкретном задании слово надо искать по вертикали или по горизонтали, но не по диагонали.

Вы принимаете этот вызов? Время пошло!

Итак, ваши 10 секунд на поиск слова "ромашка" исчерпаны. Заметить слово было довольно непросто, ведь буквы были спрятаны внутри цветочков, что мешало сконцентрироваться. Поэтому если вы уложились в это время и нашли слово, у вас действительно очень острое зрение.

Ответ на головоломку:

