УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Головоломки и разнообразные умственные задачки заставляют вас мыслить нестандартно. На первый взгляд, они могут казаться простыми, но часто все куда сложнее.

Решение головоломок прекрасно тренирует мозг, а также помогает улучшить такие важные в повседневной жизни навыки, как концентрация и навыки решения проблем. Будь то оптическая иллюзия или головоломка со спичками, такие задачи – это отличный способ бросить вызов своему уму и одновременно весело провести время. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Это задание призвано обострить ваши когнитивные навыки и повысить умственную ловкость. Но оно также поставит вас в тупик, прежде чем вы найдете ответ.

Видео дня

Итак, ниже вы увидите изображение, где спичками выложено математическое уравнение. Но оно содержит ошибку. И вам нужно ее исправить путем внесения небольших изменений.

В этом задании переставить надо всего 1 спичку. Справитесь ли вы всего за 10 секунд?

Готовы? Время пошло!

Что ж, 10 секунд исчерпаны. Догадались ли вы, как нужно переставить спички? Если да, у вас действительно очень развито логическое мышление. Можете собой гордиться.

Мы же покажем, как решить эту головоломку:

Нужно было переставить одну спичку в цифре 2 так, чтобы из нее образовалась цифра 3. Тогда мы получаем пример 3+4=7, который является верным.

Больше интересных вызовов от УНИАН

Предлагаем вам проверить свои способности в простом IQ-тесте. Это головоломка со спичками, где одну спичку надо переместить так, чтобы пример стал верным.

Или же можете попробовать найти слово "браслет" за 12 секунд в сложной головоломке. Советуем не медлить, ведь времени будет очень мало.

Вас также могут заинтересовать новости: