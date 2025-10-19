Готовы проверить свою внимательность к мелочам?

Головоломки, ребусы, оптические иллюзии, разнообразные тесты – это то, что хотя бы раз решал каждый из нас. Такие задачки остаются популярными и сегодня.

Огромной популярностью пользуются, в частности, головоломки на поиск слов. Их любят дети и взрослые, и УНИАН создал для вас именно такое задание.

Эти задания также очень полезны, ведь помогают тренировать внимательность к деталям, наблюдательность, логическое и критическое мышление, умение замечать мелочи в общей картине. А ограничение во времени еще научит вас грамотно им управлять.

Хотя может казаться, что такие задания очень простые, не дайте себя обмануть. На самом деле отыскать заданное слово труднее, чем может показаться. Огромное количество букв будет сбивать вас с толку.

Готовы проверить себя?

Итак, ниже перед вами будет изображение, где среди десятков букв, нарисованных на маленьких чайниках, мы спрятали слово "чайник". Ваша задача состоит в том, чтобы отыскать его всего за 10 секунд.

Искать слово можно по вертикали или по горизонтали, но не по диагонали. Ну что, вы в игре?

Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение и старайтесь ни на что не отвлекаться.

Итак, время исчерпано. Вам удалось заметить спрятанное слово за отведенное время? Действительно, за 10 секунд это сделать было трудно, но если вы справились, можете собой гордиться. Большинство не укладывается в это время.

Ответ на головоломку:

