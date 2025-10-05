Серебро — движущая сила промышленности, электроники и мировых рынков.

Серебро — драгоценный металл, используемый в промышленности, ювелирном деле, электронике и инвестициях. Крупнейшие подземные месторождения серебра формируют экономику и мировые рынки стран, которые ими владеют. Портал wionews.com раскрывает, какие пять стран обладают крупнейшими в мире подземными запасами серебра, что делает их ключевыми игроками в горнодобывающей промышленности, технологиях и мировой экономике.

Перу — 140 000 тонн

Только на руднике Антамина добывается больше серебра, чем в большинстве стран, в то время как другие рудники, такие как Уачокольпа, ежегодно увеличивают запасы Перу.

Россия — 92 000 тонн

Несмотря на недавние трудности, такие рудники, как Дукат и новый участок Прогноз, позволяют России оставаться центром мировых поставок серебра, часто в качестве побочного продукта при добыче меди и полиметаллов.

Китай — 70 000 тонн

На его рудниках, особенно в горнодобывающем районе Ин, используются передовые технологии для извлечения серебра из сложных рудных тел, что позволяет удовлетворить растущий спрос на местном и мировом рынках.

Польша — 61 000 тонн

Большая их часть поступает от KGHM Polska Miedź, одной из крупнейших мировых горнодобывающих групп. Польское серебро в основном поддерживает европейскую промышленность, технологии и инвестиционные рынки.

Мексика — 37 000 тонн

Страна является крупнейшим производителем серебра в мире благодаря таким месторождениям, как Пеньяскито и Питарилья, которые обеспечивают Мексике ключевое положение на серебряной карте, несмотря на меньшие запасы, чем у конкурентов.

