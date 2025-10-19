По словам эксперта, несмотря на свою популярность, эти автомобили имеют много недостатков.

Обычно перед покупкой автомобиля на людей очень влияют реклама, дизайн или крутые функции той или иной омдели. Однако механик с многолетним опытом Алан Гельфанд рассказал для GOBankingRates, почему он никогда не покупает электромобили и о рисках, которые покупатели должны знать перед тем, как перейти на такое авто.

"Электромобили (EV) набирают популярность в стремлении к более экологичным автомобилям, но я все еще не готов сам перейти на них", - отметил эксперт.

По его словам, аккумулятор - это самый большой риск в электромобилях.

"Бензиновые автомобили, которые регулярно проходят техническое обслуживание, обычно проезжают сотни тысяч километров, но аккумуляторы электромобилей со временем теряют емкость. Приобретение нового аккумулятора может стоить владельцам от 12 000 до 20 000 долларов, что добавляет значительных расходов, когда оригинальный аккумулятор начинает терять емкость", - предупредили в GOBankingRates.

Как отметили в Geotab, аккумуляторы могут прослужить от 15 до 20 лет, однако ежегодно их емкость снижается примерно на 1,8%. По словам Гельфанда, его замена может стоить столько же, сколько первый взнос за новый автомобиль, с чем владельцам сложно смириться.

По сравнению с бензиновыми автомобилями, где механики получают полный доступ к системе, электромобили часто защищают свое программное обеспечение. Механик объяснил, что это может оставить СТО в неведении, заставляя их полагаться только на дилеров для диагностики и поставки запчастей. Таким образом это может ограничить возможности ремонта, увеличить время ожидания и заставить покупателей платить больше.

Также многие люди считают, что электромобили не нуждаются в обслуживании, однако это неправда, отметил Гельфанд. По его словам, они все равно нуждаются в проверке тормозов, ротации шин, ремонте подвески и обслуживании системы охлаждения. Кроме того, шины электромобилей изнашиваются вдвое быстрее из-за более тяжёлых аккумуляторов и шумозащитной конструкции.

