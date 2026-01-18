Эксперт объяснила, почему так может происходить.

Далеко не все домашние любимцы ведут себя идеально - очень часто случаются случаи, когда собака боится гулять, агрессивно ведет себя по отношению к другим собакам или постоянно пытается что-то "хватать" с земли. Сертифицированный кинолог, член команды зооцентра для собак Dog's Sport&Show Леся Сударская в комментарии УНИАН рассказала, что делать, если собака лает на других собак, почему она это делает и как отучить.

Почему собака всегда лает на других собак

Сударская говорит, что собака лает на других собак, потому что видит себе подобных существ и хочет общаться. Для собак лай – это их язык, с помощью которого они подают сигналы в этот мир и общаются, это не всегда агрессия.

Если собака считает своего хозяина неинтересным, то с помощью лая она проявляет интерес к окружающему миру. Она может радоваться всему остальному, что встречает на своем пути. То есть, например, собака, птичка и другие люди могут казаться ей более привлекательными.

Иногда собака лает исключительно на какую-то одну породу или на какого-то конкретного пса – это может быть индивидуальная непереносимость. Такое тоже бывает – собака живое существо, и она может, например, любить черных собак, а ненавидеть белых. И благодаря лаю она проявляет свои эмоции (еще лай может свидетельствовать, в частности, о страхе, чрезмерном возбуждении, недостатке социализации).

"В Евросоюзе распространена такая практика: хозяин вешает на собаку или на поводок желтую ленту, когда не хочет, чтобы животное с кем-то контактировало", - добавляет эксперт.

По словам Сударской, в Украине это не очень распространено. Но, если вы увидите собаку с желтой лентой на поводке, то это означает, что хозяин по какой-то причине не хочет, чтобы вы к ней подходили. Причин может быть очень много, например, пес может быть после операции или травмы, или он агрессивен.

Что делать, если собака лает на других собак - как отучить

Кинолог говорит, что есть инструментальный метод - ошейник "антилай". Но, по мнению эксперта, этот ошейник, как "пластырь", - он не решает основную проблему.

"То есть, если вы не можете общаться со своей собакой, и она лает и вас игнорирует, то благодаря ошейнику можно избавиться только от внешней стороны проблемы – самого лая", – добавляет специалист.

Но если это проблема, когда собака лает на других собак – что делать, должен знать каждый владелец животного. Сударская уверена – если работать над тем, чтобы собака сама перестала лаять, то в таком случае животному нужно предложить альтернативу:

"Альтернативой должно быть веселое, интересное действие. К примеру, лай запрещен, но можно играть мячом".

Или хозяин может запретить собаке лаять, но скажет, что можно подойти к нему и получить лакомство. Или, например, сказать собаке: "Нельзя лаять, но сейчас мы весело побежим по этой аллее".

Нужно также поощрять базовое поведение животного. Например, собака сегодня гавкнула три раза, вы сказали "нет", "переключили" ее, а в следующий раз животное гавкнуло только раз, и тогда его нужно похвалить и дать лакомство.

Позже животное поймет, что вместо лая оно получит лакомство и может не лаять, а просто "побурчать". Со временем для животного сформируется такая реальность: выгоднее делать то, что просит человек. Собаки это очень быстро вычисляют.

Чего нельзя делать, если собака лает на других собак

Если вы не знаете, как сделать, чтобы собака не реагировала на других собак, то Сударская категорически не советует кричать на собаку: "Нельзя, замолчи!". По ее мнению, в этом нет смысла, потому что для собак крик – это не тот сигнал, который свидетельствует о запрете. Животное нельзя бить и даже шлепать. У собак болевой порог значительно выше, чем у людей, и удар она воспримет просто как какое-то непонятное поведение со стороны человека. Животное не поймет, что так вы сигнализируете о запрете.

Если вы гуляете с собакой, и вам встретился пес, который агрессивно лает, то стоит увеличить дистанцию. Не стоит перекликаться с ее владельцем, например, кричать: "Держите вашу собаку". Когда хозяева начинают перекликаться, то собаки это воспринимают как поощрение к драке.

Также кинолог против того, чтобы "насильно" знакомить собак друг с другом, как советуют делать некоторые другие специалисты:

"Это два живых животных, и, если они друг другу не понравились, то любое насильственное знакомство может закончиться дракой".

Кроме того, Сударская говорит, что у обычных людей обычно нет навыков для того, чтобы разнять двух сцепившихся собак. Если вы уже схватили собаку, нужно следить, чтобы пальцы не находились рядом с пастью и не попали в нее.

Если собаки заинтересовались друг другом, то хозяева могут спокойно понаблюдать за тем, как они относятся друг к другу, а затем дать возможность познакомиться. "Но собак стоит знакомить, если они примерно одинакового размера, возраста и веса", - добавила эксперт.

Сколько времени нужно, чтобы отучить животное, если собака лает на других собак

Сударская предупреждает, что продолжительность такого обучения зависит от породы собаки:

"Например, терьеров обычно непросто отучить лаять на других собак, потому что они упрямы".

Впрочем, по словам специалиста, есть собаки примитивного типа - это группа пород (в частности, лайки, маламуты), представители которой склонны к элементам дикого поведения, и с ними работать может быть сложнее всего. Эти собаки часто не слушаются, убегают, но при этом они любят своего хозяина.

Кинолог подчеркивает паттерны дикого поведения таких пород – они у них сильные, потому что породы выводились для конкретных целей, и эти собаки не должны были быть послушными в городе, а, к примеру, должны были искать добычу (лайку вывели для охоты на дичь). Поэтому у этих собак повторение неправильного поведения может быть даже через раз после обучения. Это неплохие породы, просто с ними нужно больше работать.

"Если человек все делает последовательно и правильно, я думаю, что 3 месяцев хватает на то, чтобы отучить собаку лаять на других псов. Но, если вы сегодня потренировали животное, а на следующий день позволите ему все на свете, то все усилия "обнулятся", - предупредила кинолог.

Кроме того, Сударская отметила, что для каждого животного есть методология, которая позволяет справиться с проблемой. Например, для обучения той собаки, которая не любит вкусности, используют игрушку. Если пес не любит игрушки, то его нужно поощрять общением. Вариантов, по мнению эксперта, очень много.

Кинолог добавила, что собака лает на других собак, у хозяина может не получиться отучить животное - такое может случиться только в том случае, если человек сдастся немного раньше, чем животное перестанет это делать.

справка Сударская Леся Сертифицированный кинолог Более 20 лет является членом Кинологического союза Украины. Имеет Рабочую книжку дрессировщика, призер ряда соревнований. Около 15 лет занималась дрессировкой собак. Также имеет официально зарегистрированный питомник. 18 лет опыта работы грумером. Член команды зооцентра для собак Dog's Sport&Show.

