Как защитить себя от сглаза и негатива: дата рождения подскажет, как очистить ауру

Чувствуете упадок сил или тревогу без причины? Возможно, вашей ауре нужна защита.

Вы когда-нибудь чувствовали упадок сил или опустошенность? Если да – возможно, вашему телу нужна защита от сглаза, злых духов, негатива и плохой энергии.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В большинстве случаев мы не понимаем причины, но потом осознаем, насколько важно защищать себя от негативной энергии. The Times of India предлагает простые и бесплатные способы защитить свою ауру – в зависимости от даты рождения.

Видео дня

Число 1 (рождённые 1, 10, 19, 28)

Управляющая планета: Солнце

Люди, рождённые в эти даты, как правило, очень позитивны, энергичны и сильны, однако иногда они чувствуют упадок сил и поддаются влиянию негативной энергии.

Им рекомендуется практиковать очищение ауры: рано утром сидеть под солнечными лучами и произносить 12 имён Господа Сурьи, а также читать Адитья Хридая Стотрам. Это защитит их ауру от негатива.

Число 2 (рождённые 2, 11, 20, 29)

Управляющая планета: Луна

Люди, рождённые в эти даты, чувствительны и легко поддаются воздействию негативной энергии.

Для защиты ауры им следует добавлять Гангаджал в воду для купания и принимать ванну с ней. Это поможет им оставаться под защитой от любых видов негативной энергии.

Число 3 (рождённые 3, 12, 21, 30)

Управляющая планета: Юпитер

Люди, рождённые в эти даты, сильны духом и духовны, однако иногда и они ощущают негативную энергию.

Для защиты им следует добавлять куркуму в воду для купания. Это можно делать ежедневно.

Число 4 (рождённые 4, 13, 22, 31)

Управляющая планета: Раху

Эти люди независимы и упрямы, а под влиянием Раху легко поддаются воздействию негативной энергии.

Им рекомендуется добавлять каменную соль в воду для купания. Туда же можно добавить кофейный порошок – это поможет очистить ауру от негатива.

Число 5 (рождённые 5, 14, 23)

Управляющая планета: Меркурий

Люди, рождённые в эти даты, веселы и обладают детской лёгкостью – именно поэтому защита их ауры особенно важна.

Им рекомендуется взять соль в руку, семь раз обвести ею вокруг головы и бросить в воду. Эту практику следует повторять раз или два в неделю.

Число 6 (рождённые 6, 15, 24)

Управляющая планета: Венера

Люди, рождённые в эти даты, заботливы, любящи и чисты сердцем – именно поэтому они легко поддаются воздействию негативной энергии и сглаза.

Для защиты ауры им рекомендуется всегда носить при себе нож.

Число 7 (рождённые 7, 16, 25)

Управляющая планета: Кету

Люди, рождённые в эти даты, таинственны и духовны.

Для защиты ауры им рекомендуется ежедневно совершать хаван, а если это невозможно – хотя бы дважды в неделю.

Число 8 (рождённые 8, 17, 26)

Управляющая планета: Сатурн

Люди, рождённые в эти даты, дисциплинированны и ответственны, однако порой они чувствуют упадок сил из-за назар-доши – и выбраться из этого состояния бывает непросто.

Для защиты им следует взять в руку чёрные семена кунжута и урад-даал, семь раз обвести ими вокруг головы, а затем оставить под деревом пипал. Эту практику рекомендуется повторять каждую субботу.

Число 9 (рождённые 9, 18, 27)

Управляющая планета: Марс

Люди, рождённые в эти даты, энергичны и страстны. Из-за своей смелой натуры они часто подвергаются воздействию сглаза.

Для защиты им рекомендуется ежедневно читать Баджранг Баан – это обеспечит им защиту от всех видов негативной энергии и создаст вокруг тела защитный щит.

Ранее УНИАН сообщал, что говорит дата рождения о том, как человек переживает душевную боль.

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