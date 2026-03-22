США развертывают ракету, способную ударить по Рф или Китаю за 20 минут, но есть нюанс, – СМИ

Пентагон признал, что "Темный орел" ещё не прошел полных испытаний.

Армия США готовится развернуть новейшую гиперзвуковую систему Dark Eagle, способную поражать цели на расстоянии более 3500 км менее чем за 20 минут. В то же время в Пентагоне признают: испытания ракеты до сих пор не завершены, а ее реальная эффективность в боевых условиях полностью не подтверждена, пишет 19FortyFive.

Речь идет о наземной системе большой дальности (LRHW), которую планируют поставить на боевое дежурство уже в ближайшие недели. По словам американских военных, это должно стать переломным моментом в развитии дальнобойных ударных возможностей.

Как работает новое оружие

"Темный орел" сочетает баллистическую скорость с маневренностью в атмосфере. После запуска ракета выводит гиперзвуковой планирующий блок, который движется со скоростью более 5 Махов и может изменять траекторию полета.

Это делает ее гораздо более сложной мишенью для современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. В отличие от классических баллистических ракет, она не движется по предсказуемой дуге, а маневрирует до самой цели.

По оценкам, систему можно запускать с Гуама для поражения целей в Китае или из Западной Европы – по целям в России.

Скорость, которая меняет правила войны

Одна батарея включает четыре мобильные пусковые установки с восемью ракетами. Каждая из них может нести небольшую боевую часть, но главную роль играет кинетическая энергия – сила удара на гиперзвуковой скорости.

По данным военных, этого достаточно для уничтожения важных целей – систем ПВО, командных пунктов или ракетных установок.

Стоимость одной ракеты оценивается примерно в 41 миллион долларов, а общие расходы на программу уже превысили 12 миллиардов.

Разработкой занимается Lockheed Martin.

Система уже есть – но не до конца проверена

Несмотря на амбициозные характеристики, в Пентагоне прямо признают: пока недостаточно данных, чтобы окончательно оценить эффективность, живучесть и точность системы в реальных боевых условиях.

В частности, еще не завершена полноценная оценка ее способности поражать укрепленные или хорошо защищенные цели.

Испытания будут продолжаться даже после начала развертывания – практика, которую США иногда применяют в рамках ускоренных военных программ.

Новый этап глобального сдерживания

Несмотря на эти оговорки, развертывание "Темного орла" уже называют завершением так называемого "гиперзвукового разрыва" и началом новой эпохи в военных технологиях.

Ожидается, что к 2028 году США развернут еще как минимум две такие батареи, а также адаптируют ракету для флота – в частности, для подводных лодок и эсминцев.

