США развертывают ракету, способную ударить по Рф или Китаю за 20 минут, но есть нюанс, – СМИ

Армия США готовится развернуть новейшую гиперзвуковую систему Dark Eagle, способную поражать цели на расстоянии более 3500 км менее чем за 20 минут. В то же время в Пентагоне признают: испытания ракеты до сих пор не завершены, а ее реальная эффективность в боевых условиях полностью не подтверждена, пишет 19FortyFive.
Речь идет о наземной системе большой дальности (LRHW), которую планируют поставить на боевое дежурство уже в ближайшие недели. По словам американских военных, это должно стать переломным моментом в развитии дальнобойных ударных возможностей.
Как работает новое оружие
"Темный орел" сочетает баллистическую скорость с маневренностью в атмосфере. После запуска ракета выводит гиперзвуковой планирующий блок, который движется со скоростью более 5 Махов и может изменять траекторию полета.
Это делает ее гораздо более сложной мишенью для современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. В отличие от классических баллистических ракет, она не движется по предсказуемой дуге, а маневрирует до самой цели.
По оценкам, систему можно запускать с Гуама для поражения целей в Китае или из Западной Европы – по целям в России.
Скорость, которая меняет правила войны
Одна батарея включает четыре мобильные пусковые установки с восемью ракетами. Каждая из них может нести небольшую боевую часть, но главную роль играет кинетическая энергия – сила удара на гиперзвуковой скорости.
По данным военных, этого достаточно для уничтожения важных целей – систем ПВО, командных пунктов или ракетных установок.
Стоимость одной ракеты оценивается примерно в 41 миллион долларов, а общие расходы на программу уже превысили 12 миллиардов.
Разработкой занимается Lockheed Martin.
Система уже есть – но не до конца проверена
Несмотря на амбициозные характеристики, в Пентагоне прямо признают: пока недостаточно данных, чтобы окончательно оценить эффективность, живучесть и точность системы в реальных боевых условиях.
В частности, еще не завершена полноценная оценка ее способности поражать укрепленные или хорошо защищенные цели.
Испытания будут продолжаться даже после начала развертывания – практика, которую США иногда применяют в рамках ускоренных военных программ.
Новый этап глобального сдерживания
Несмотря на эти оговорки, развертывание "Темного орла" уже называют завершением так называемого "гиперзвукового разрыва" и началом новой эпохи в военных технологиях.
Ожидается, что к 2028 году США развернут еще как минимум две такие батареи, а также адаптируют ракету для флота – в частности, для подводных лодок и эсминцев.