Такое развитие событий заставляет задуматься над тем, что же будет дальше.

Болгарская провидица Баба Ванга еще при жизни стала невероятно популярной из-за своих точных предсказаний, но после смерти к ее пророчествам стали уделять еще больше внимания. И не просто так...

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

На 2025 год Ванга тоже успела сделать несколько прогноз, некоторые из которых уже сбылись, пишет Wion. Поэтому стоит в них разобраться.

Какими были предсказания Ванги на 2025 год

Землетрясение в Мьянме 2025 года — 28 марта 2025 года Мьянму сотрясло мощное землетрясение магнитудой 7,9. Погибли более 2 700 человек, ещё свыше 4 500 получили ранения.

Считается, что именно Ванга предсказала это крупное бедствие. Слепая болгарская прорицательница прогнозировала "разрушительные землетрясения" в 2025 году. К тому же, землетрясение затронуло не только Мьянму, но и потрясло здания в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

Землетрясение в России 2025 года — пророчество Бабы Ванги о землетрясениях в 2025 году снова сбылось, когда 30 июля мощное землетрясение магнитудой 8,8 произошло в Камчатском крае России. Было объявлено предупреждение о цунами для Аляски, Японии, Гавайев и частей Новой Зеландии.

Это было самое мощное землетрясение в мире со времён землетрясения Тохоку в Японии 2011 года. Однако, землетрясение не нанесло значительного ущерба, за исключением сообщений о нескольких пострадавших.

Японское двойное пророчество — Камчатское землетрясение было настолько мощным, что вызвало сейсмические волны, достигшие Японии. Хотя в самой стране землетрясение не произошло, было объявлено предупреждение о цунами для побережий Хоккайдо и Хонсю.

Об этом также предупреждала автор манги Рё Тацуки в своих пророчествах.

Экономический крах — считается, что болгарская ясновидящая предсказала экономическую катастрофу на 2025 год. И, вероятно, так и произошло, когда президент США Дональд Трамп начал тарифную войну со многими странами.

Его последний удар пришёлся на Индию, на которую Трамп наложил тариф в размере 50% якобы за покупку российской нефти. Экономисты по всему миру предупреждают, что его экономическая политика может вызвать крупный кризис на мировых рынках.

Семь зафиксированных извержений вулканов в России — Ванга также предсказывала "двойной огонь, который поднимется одновременно с небес и земли", что, как полагают, указывает на вулканические извержения.

Российское землетрясение вызвало активизацию нескольких вулканов. Первым из них извергся Ключевской вулкан на Камчатке, затем вулкан Крашенинникова, не извергавшийся около 550 лет. Позднее сообщалось о минимум семи вулканах, пробудившихся после землетрясения.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS — контакт с инопланетянами

И самое интересное — потенциальный контакт человечества с внеземной жизнью. Это пророчество пока не сбылось, но если верить учёному из Гарварда Ави Лоэбу, межзвёздный объект 3I/ATLAS, движущийся к внутренней части Солнечной системы, может быть космическим кораблём, отправленным продвинутой цивилизацией.

Телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал объект, и учёные заметили, что он сильно отличается от обычной кометы. Однако истинное назначение объекта станет известно только через несколько недель.

Ранее УНИАН сообщал про пугающее предсказание Ванги на 2026 год.

