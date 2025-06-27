Министр отмечает, что на Сумщине усиливаются оборонительные рубежи на наиболее угрожающих направлениях.

Фортификационное строительство выполняется по плану, но происходит маскировка и поэтому оборудование оборонительных рубежей не всегда заметно.

Об этом сказал министр обороны Украины Рустем Умеров во время разговора с журналистами, отвечая на вопрос по поводу критики относительно недостаточности и низкого качества оборонительных сооружений.

"Фортификация - это не только бетон и траншеи, но и адаптивная инженерная система, которая учитывает тактику врага и всегда работает на одно: защита наших воинов. Мы ежедневно контролируем процесс и усиливаем те участки, где это нужно больше всего", - сказал он.

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По его словам, в частности, на Сумском направлении усиливаются оборонительные рубежи на наиболее угрожающих направлениях. При этом добавил, что там происходит "дополнительное наращивание инженерного оборудования оборонительных рубежей" согласно потребностям командования.

Умеров рассказал, что ранее фортификации строились по принципу батальонных районов обороны и ротных опорных пунктов со значительной протяженностью ходов сообщений (2-5 км), но сейчас изменились подходы, так как тактика врага уже другая - штурмует в основном небольшими пехотными формированиями с поддержкой беспилотных систем.

По его словам, в ответ на изменение тактики противника была введена новая модель - пространственно меньшие опорные пункты с протяженностью ходов сообщений 60-70 метров, с обязательным антидроновим накрытием, которые труднее обнаружить и которые эффективно выполняют задачи обороны, сдерживания и нанесения огневого поражения, в том числе и по FPV-дронов.

Умеров утверждает, что фортификационное строительство, которое осуществляли воинские части, выполнено в 2024 году более чем на 96%. При этом отметил, что по состоянию на середину 2025 года уже выполнено более 50% объемов работ, запланированных на этот год.

Министр сказал, что в отличие от традиционных фортификационных сооружений, современные укрепления маскируются в соответствии с рельефом местности и специально уменьшаются в размерах, чтобы не демаскировать позиции и сохранить эффективность на поле боя.

Умеров сообщил, что ежедневно заслушивает командующих по ситуации на фронте, включая состояние фортификационного оборудования оборонительных рубежей. В частности, от председателя Государственной специальной службы транспорта генерал-лейтенанта Александра Яковца получил подтверждение: все запланированные задачи выполняются по графику.

Ситуация с фортификациями в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, после серии скандалов с отсутствием фортификаций на разных участках фронта, или их ненадлежащим качеством, ответственные ведомства начали исправлять ошибки.

В частности, мониторинговый проект DeepState отмечал, что новая линия обороны, которая строится на Днепропетровщине, учитывает реальный опыт российско-украинской войны. Речь шла о том, что фортификации строятся в виде эшелонированной обороны, которая имеет целью задержать и истощить врага, нанося ему максимальные потери. И это едва ли не единственная тактика борьбы с московитской ордой, которая полагается в основном на "бесконечное" давление пехотой.

Строители, с которыми поговорили аналитики, говорят, что ресурсов на строительство хватает. Враг тоже наблюдает за процессом и время от времени пытается поразить технику FPV-дронами, но машины тоже стараются защищать от таких прилетов.

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