Для использования этих БпЛА нужно большое количество радаров, отметил Павел Нарожный.

Дроны-перехватчики самостоятельно не помогут Украине окончательно решить проблему российских "Шахедов". Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Павел Нарожный, основатель БО Реактивная почта, военный эксперт.

"У нас есть такой оптимизм. Все считают дроны-перехватчики серебряной пулей. Сейчас мы сделаем миллион дронов-перехватчиков, у нас не будет проблем с "Шахедами", крылатыми ракетами. Под дронами-перехватчиками мы понимаем FPV-дроны. Немножко быстрее, могут подниматься на большую высоту. Но у него есть как свои плюсы, так и минусы", - сказал Нарожный.

Он добавил, что среди преимуществ можно определить дешевизну этого средства. По его словам, один БпЛА-перехватчик может стоить около $1000. Также он отметил, что научить пилота управлять таким дроном значительно проще, если сравнивать с традиционной авиацией. Но в то же время этот способ имеет и свои недостатки.

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"Это большие проблемы вылетать в снег, дождь, ветер, туман. Когда проблемы с визуальным определением... Для них надо огромное количество радаров. Они есть в нашей армии, но это вещь искусственная. Таких радаров нам надо сотни штук. Стоимость одного начинается от 700 тысяч евро и больше. И здесь вопрос даже не в деньгах, а в скорости их производства. Они технологически довольно сложные", - объяснил Нарожный.

Эксперт отметил, что такие дроны показывают хорошие результаты в работе с разведывательными БпЛА врага, такими как Zala или Орланы. Однако такие беспилотники имеют значительно меньшую скорость, чем ударные БпЛА, такие как "Шахеды".

"Враг постоянно модернизирует "Шахеды", в последних стоят двигатели не двухтактные, а четырехтактные. Более мощные, что позволяет лететь еще быстрее. Поэтому это направление дронов-перехватчиков надо развивать. Но не надо считать его серебряным шаром, что он решит все проблемы нашей ПВО", - добавил Нарожный.

Дроны-перехватчики: важные новости

Ранее о работе Украины в направлении нового средства защиты от "Шахедов" рассказывал президент Владимир Зеленский. Он также отмечал, что для их производства Украине нужна дополнительная помощь от партнеров.

"Эти новые перехватчики важны как для Европы, так и для Индо-Тихоокеанского региона, Японии, Канады и Соединенных Штатов", - заверил глава государства.

Также накануне о дронах-перехватчиках рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров. Он отмечал, что они уже показывают высокую эффективность. По его словам, Украина готовит и другие средства противодействия "Шахедам", о которых пока не разглашается.

Умеров подчеркнул, несмотря на то, что сейчас враг увеличил комбинированные удары и использует до 500 шахедов за ночь, комбинируя с баллистическими и крылатыми ракетами, Украина находит решения и адаптирует оборону.

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