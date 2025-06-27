Отмечается, что самой дорогой страной стал Люксембург.

Румыния в 2024 году оказалась "самой дешевой" страной-членом Европейского Союза по стоимости продуктов питания. При этом самыми дорогими оказались Люксембург и Дания.

Издание news.ro пишет, что в тройку стран ЕС с самыми низкими ценами также вошли Словакия и Польша.

При этом Болгария стала "лидером низких цен" по стоимости алкоголя и табачных изделий, одежды и обуви, топлива и коммунальных услуг.

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Кроме того, в Румынии с Болгарии самые низкие цены в сфере развлечений и отдыха.

В то же время Дания стала самой дорогой страной Евросоюза по стоимости одежды и обуви, транспорта, культуры и развлечений, а также ресторанов, а Ирландия – по стоимости алкоголя, табака, топлива и коммунальных услуг.

Средняя пенсия в Европейском союзе составляет 1294 евро в месяц. В разных странах размер выплаты может отличаться - от 2762 евро в Исландии до 226 евро в Болгарии.

Самыми обеспеченными в Евросоюзе являются пенсионеры западных и северных стран. Более 2000 евро ежемесячно в среднем получают пожилые люди в Исландии, Люксембурге, Норвегии, Дании, Швеции, от 1700 до 2000 евро - в Финляндии, Бельгии, Швеции, Ирландии, Австрии и Нидерландах.

При этом средняя пенсия в Германии составляет 1440 евро, а почти столько же во Франции, Испании и Италии. В Великобритании выплаты составляют римерно 1135 евро в месяц. От 700 до 1000 евро в месяц получают пожилые жители Кипра, Греции, Португалии, Мальты. В то же время средняя пенсия в Чехии - 600 евро, в Эстонии - 569 евро, в Латвии - 421 евро. В Венгрии, Литве, Хорватии, Словакии, Румынии выплаты по возрасту составляют около 385 евро в месяц. Средняя пенсия в Польше достигает 538 евро.

Меньше всех в Европе получают пенсионеры Боснии и Герцеговины - 237 евро, Болгарии - 226 евро, Молдовы - 218 евро, Албании - 131 евро.

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