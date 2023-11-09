Попробуйте догадаться, какое пиво подобрали для Раков и Дев.

В сети подобрали, какое пиво воплощает характеристики каждого знака Зодиака. Узнавайте - какое пиво соответствует вашему знаку.

Овен - Modelo

Мстительный Овен не боится драки. Он демонстрирует настоящую супергеройскую развязность, и бренд Modelo превозносит эту энергию спортсмена и героя.

Телец - Miller High Life

Самый снисходительный знак Зодиака Телец управляет вторым домом ценностей. Тельцы в равной степени любят хорошо проводить время и совершать выгодные сделки, и пиво Miller High Life вполне отражает их дух.

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Близнецы - Budweiser

Близнецами управляет планета коммуникаций и искусства рекламы Меркурий. В свою очередь, ни один пивной бренд не использовал маркетинг лучше, чем Budweiser.

Рак - Blue Moon

Раком управляет Луна, а пиво получило свое название от редкого лунного явления. Сделанный в стиле бельгийского витбира, Blue Moon, как и средний Рак, горьковато-сладкое пиво.

Лев - Corona

Лев - знак королевской власти, что делает это сочетание естественным. Corona торгует образами полноценного и роскошного отдыха, точно так же Львы берегут свой тщательно созданный образ превосходства.

Дева - Michelob Ultra

Michelob Ultra - это напиток, который выбирают гедонисты, заботящиеся о своем здоровье, и никто не понимает этого баланса так, как проницательный знак Девы. Michelob Ultra, как и представители знака Дева, в меру веселый.

Весы - Pabst Blue Ribbon

Pabst Blue Ribbon, известный как своим вкусом, так и популярностью среди ценителей пива. PBR можно назвать великим демократизатором пива. И управляемые Венерой Весы это оценят.

Скорпион - Guinness

Темный, целебный Guinness имеет много общего со Скорпионом, который управляет восьмым домом секса, смерти и регенерации.

Стрелец - Sapporo

Sapporo - дистиллированная энергия Стрельца. История создания Sapporo - это история о том, как его создатель, блудный сын, любящий пиво Сэйбэй Накагава в 17 лет уходит из дома в запретные места, ищет знания, развлечения и возвращается мудрым и полным желания поделиться тем, что он узнал.

Козерог - Yuengling

Компания Yuengling, основанная в 1829 году немецким иммигрантом в угледобывающем городке Пенсильвании, создает старейшее пиво Америки и, как трудолюбивый Козерог, всегда предприимчива. Даже когда алкоголь был занесен в "черный список", в Yuengling переключились на продажу "почти пива", варианта с низкой крепостью, который помог бизнесу выжить.

Водолей - Stella Artois

У Водолея есть два планетарных управителя, и поэтому он находится на грани между статус-кво и "крайне возмутительным". Stella Artois страдает от аналогичного разделения идентичностей. В зависимости от того, кого вы спросите, Стелла "классная, дрянная или совершенно обычная"

Рыбы - Heineken

Гордые приверженцы принципа удовольствия, Рыбы могут согласиться с руководящей философией Альфреда Генри Хайнекена, который заявлял: "Я не продаю пиво, я продаю удовольствие".

Ранее УНИАН предлагал узнать, какое вы вино по знаку Зодиака.

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