Винтур возглавила издание в 1988 году.

Легендарная журналистка и медиаменеджер Анна Винтур после 37 лет работы покидает пост главного редактора американской версии модного журнала Vogue. Об этом сообщает Variety.

Как отмечается, в четверг, 26 июня, Винтур объявила сотрудникам, что Vogue начнет поиск нового руководителя отдела редакционного контента. При этом она останется главным контент-директором Condé Nast, а также глобальным редакционным директором Vogue, продолжая курировать международную продукцию модного журнала.

В качестве главного контент-директора Condé Nast Винтур курирует все бренды компании по всему миру, включая Wired, Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appétit, Tatler, The World of Interiors, Allure и другие, за исключением The New Yorker, которым руководит Дэвид Ремник.

Анна Винтур - что о ней известно

Напомним, Винтур возглавила американское издание Vogue в 1988 году после того, как сменила бывшего главного редактора Грейс Мирабеллу.

Образ главной героини Миранды Пристли в "Дьявол носит Prada" (The Devil Wears Prada) основан на Винтур. Премьера фильма в 2006‑м ещё больше укрепила миф о "ледяной" редакторше.

Под ее руководством Met Gala стала глобальной галереей моды, а фонд CFDA/Vogue Fashion Fund поддержал десятки молодых дизайнеров

Также Винтур - "дама-командор" ордена Британской империи (2017) и обладательница Медали Свободы от США (2025) .

