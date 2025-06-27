Известно, что у ее супруга есть двое сыновей от первого брака.

Украинская певица KOLA (настоящее имя - Анастасия Прудиус) впервые показала фото со свадьбы и своего супруга, которого тщательно скрывает.

По случаю годовщины торжественного события исполнительница опубликовала в Instagram серию снимков из личного архива.

"Это был прекрасный день, благодарю тебя за него! Лишь наш день и такой особенный", - отметила она в подписи.

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При этом певица выразила сожаление, что на свадьбе из-за войны в Украине не смогли присутствовать ее друзья. Известно, что пара поженилась в Праге.

"После победы будем праздновать в Украине с моими друзьями, за большим столом! Наконец-то смогут приехать твои родители, дети, друзья и я буду показывать им Украину!... Обещаю. И ты мне обещай, потому что я знаю твои графики", - добавила она.

Певица KOLA предпочитает не раскрывать личность и внешность своего супруга, а также избегает обсуждений, касающихся личной жизни. Известно лишь, что у ее мужа есть двое сыновей от первого брака.

Напомним, ранее украинская певица KOLA попала под массированный обстрел в Израиле. По словам исполнительницы, она решила поехать за границу, чтобы пролечиться. И в тот день Иран запустил ракеты по Израилю.

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