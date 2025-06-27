Такой рост произошел после требования Путина по ускорению производства БпЛА.

В мае Россия увеличила производство боевых дронов почти на 17%. Об этом сообщил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования РФ, который имеет связи с министром обороны страны Андреем Белоусовым, передает Bloomberg.

Такой рост произошел после того, как российский диктатор Владимир Путин публично потребовал от производителей оборонной продукции ускорить поставки беспилотников. Несмотря на то, что армия РФ получила 1,5 млн дронов различных типов в 2024 году, этого было "недостаточно" для того, чтобы удовлетворить потребности на поле боя, сказал тогда Путин.

Отмечается, что производство дронов в мае было в 1,6 раза больше среднемесячного показателя 2024 года.

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Атаки РФ по Украине

В Bloomberg напомнили, что 25 мая Россия осуществила одну из крупнейших дроновых атак по Украине с начала полномасштабного вторжения. Тогда страна-агрессор нанесла удар, применив 367 дронов и ракет, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек.

В то же время Вашингтонский центр стратегических и международных исследований сообщил, что такими атаками Россия пытается разработать "стратегию наказания", чтобы заставить Украину пойти на переговоры на условиях, которые выгодны России.

"Стратегия в значительной степени полагается на дроны Shahed, которые сначала импортировались из Ирана, но сейчас массово производятся в России", - объяснили в издании.

В то же время министр обороны Рустем Умеров рассказал об оружии, которое будет бороться с российскими "Шахедами". По его словам, Украина будет использовать против таких БпЛА дроны-перехватчики, которые показывают высокую эффективность.

Умеров отметил, несмотря на то, что враг увеличил комбинированные удары и использует до 500 шахедов за ночь, комбинируя с баллистическими и крылатыми ракетами, Украина находит решения и адаптирует оборону.

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