Колебания курса евро будут зависеть от ситуации в мире.

В июле курс доллара будет зависеть от нескольких основных факторов, рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Среди этих факторов, в частности, монетарная стратегия Нацбанка, а именно действие режима "управляемой гибкости", которая исключает резкие валютные изменения и направлена на насыщение спроса.

"Кроме того, мы предполагаем, что в июле станет ощутимым снижение инфляционного давления. Вполне возможно, что инфляция максимально составит 0,3-0,5%, а в годовом измерении - 13-14%, что станет ощутимым по сравнению с маем, когда инфляция почти достигла 16% в годовом измерении", - сказал эксперт.

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По его словам, может влиять на валютную ситуацию и развитие основных отраслей экономики, в частности ОПК (оборонно-промышленного комплекса), АПК (агропромышленного комплекса), строительства и развитие экспорта на фоне новых взаимоотношений с ЕС, а также ритмичность и объем получаемой финансовой помощи от стран-партнеров, благодаря которой Украина может покрывать львиную долю расходов госбюджета.

Относительно курса евро, эксперт отметил, что, как и раньше, он будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар/евро. Поэтому, в отличие от курса доллара, формирование которого происходит при участии НБУ, колебания евро будут зависеть от мирового порядка: ситуации на Ближнем Востоке (в частности от стоимости нефти и газа), экономических взаимоотношений США-ЕС (удастся ли избежать новых торговых межконтинентальных баталий).

"Здесь достаточно широкое поле для возможных вариантов, ведь разрыв между долларом и евро может как вырасти, так и снизиться. При благоприятной конъюнктуре 1 евро может равняться 1,05-1,1 долл., а в случае каких-либо негативных обострений курс евро может вырасти до 1,15-1,18 долл.", - говорит Лесовой.

По его прогнозу, в июле на украинском рынке курсовые допустимые и ожидаемые изменения могут происходить в коридорах 41,6-42,2 грн/долл. и 46,5-48,5 грн/евро.

"То есть общая ситуация не станет чрезмерно сенсационной, а будет полностью зависеть от сложившихся экономических, геополитических, а также регуляторных условий, в которых действует украинский валютный рынок", - резюмировал банкир.

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,60 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,52 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,00 грн/евро, а курс продажи - 48,80 грн/евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 5 копеек и составляет 41,75 гривни за доллар, а курс евро вырос на 10 копеек и составляет 49,05 гривни за евро.

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