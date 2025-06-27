Версия с желтым корпусом, выполненным из экокожи, уже через неделю после покупки оказалась подвержена воздействию влаги.

На форуме Reddit один из владельцев новенького Xiaomi Poco X7 Pro поделился снимком, где на задней панели смартфона появились следы плесени. Речь идет о версии с желтым корпусом, выполненным из экокожи – как выяснилось, этот материал оказался неустойчив к воздействию влаги.

"Привет, ребята, у кого-нибудь есть такая проблема? Прошла неделя с тех пор, как я купил POCO X7 Pro, но на желтой части сзади появились черные точки. Похоже на грибок, но я не уверен, знает ли кто-то, как это решить?", – говорится в сообщении.

Издание Android Authority, которое обратило внимание на эту историю, пишет, что подобная проблема нередко возникает и с чехлами, имитирующие экокожу. Однако аксессуар можно просто выкинуть и купить новый на замену, чего не скажешь о самом смартфоне.

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Несмотря на общую устойчивость к износу, экокожа может впитывать влагу при определенных условиях, особенно в теплой и влажной среде, создавая благоприятную среду для появления грибка.

Чтобы избежать подобных неприятностей, эксперты советуют не покупать смартфоны с эко-кожей. Ну или хотя бы держать устройство подальше от влажных мест.

Несколько лет назад на рынке смартфонов появился новый тренд – производители начали выпускать устройства с отделкой, имитирующей кожу. Такой дизайн выглядел оригинально и новаторски, но надежность у синтетической кожи не самая высокая, в связи с чем со временем покрытие изнашивается. УНИАН показывал, что происходит с "кожаными" смартфонами спустя месяцы.

К слову, сам Xiaomi Poco X7 Pro был представлен в начале 2025 года. При цене в 300 долларов смартфон предлагает сверхяркий AMOLED-дисплей, новую оболочку HyperOS 2.0 на базе Android 15 прямо "из коробки", а по начинке он обходит некоторые бюджетные флагманы.

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