На форуме Reddit один из владельцев новенького Xiaomi Poco X7 Pro поделился снимком, где на задней панели смартфона появились следы плесени. Речь идет о версии с желтым корпусом, выполненным из экокожи – как выяснилось, этот материал оказался неустойчив к воздействию влаги.
"Привет, ребята, у кого-нибудь есть такая проблема? Прошла неделя с тех пор, как я купил POCO X7 Pro, но на желтой части сзади появились черные точки. Похоже на грибок, но я не уверен, знает ли кто-то, как это решить?", – говорится в сообщении.
Издание Android Authority, которое обратило внимание на эту историю, пишет, что подобная проблема нередко возникает и с чехлами, имитирующие экокожу. Однако аксессуар можно просто выкинуть и купить новый на замену, чего не скажешь о самом смартфоне.
Несмотря на общую устойчивость к износу, экокожа может впитывать влагу при определенных условиях, особенно в теплой и влажной среде, создавая благоприятную среду для появления грибка.
Чтобы избежать подобных неприятностей, эксперты советуют не покупать смартфоны с эко-кожей. Ну или хотя бы держать устройство подальше от влажных мест.
Несколько лет назад на рынке смартфонов появился новый тренд – производители начали выпускать устройства с отделкой, имитирующей кожу. Такой дизайн выглядел оригинально и новаторски, но надежность у синтетической кожи не самая высокая, в связи с чем со временем покрытие изнашивается. УНИАН показывал, что происходит с "кожаными" смартфонами спустя месяцы.
К слову, сам Xiaomi Poco X7 Pro был представлен в начале 2025 года. При цене в 300 долларов смартфон предлагает сверхяркий AMOLED-дисплей, новую оболочку HyperOS 2.0 на базе Android 15 прямо "из коробки", а по начинке он обходит некоторые бюджетные флагманы.